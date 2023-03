Az amerikai foci hazájából, az Egyesült Államokból kapott ösztöndíjat Varga Botond, a Győr Sharks fiatal játékosa. A külföldi szakemberek egy bécsi táborban „találtak rá”, s innen már csak egy lépés volt az amerikai szerződés.Óriási lehetőség kapujában áll Varga Botond, a Győr Sharks amerikaifutball-csapatának korábbi játékosa. A mindössze tizenöt esztendős téti fiatalember ugyanis nemrég ösztöndíjat kapott egy amerikai középiskolától, s nyártól a Massachusetts állambeli Tabor Academyn folytathatja nem mindennapi karrierjét.Botond fiatal kora ellenére nagyszerű adottságokkal bír, két méter öt centiméter­­ magas, súlya pedig 120 kilo­gramm fölött van. Ideális felépítésű falember, de nem csupán ennek és játéktudásának köszönheti a fantasztikus szerződést. Elszántsága is kellett ahhoz, hogy felfigyeljenek rá a tengerentúlon.

A mindössze tizenöt éves fiatalemberre (a felvételen fehér trikóban magasodik a többiek fölé) nem véletlenül figyeltek fel a tengerentúlról, hiszen amellett, hogy nagyszerű támadó falember, rendkívüli adottságokkal bír: már most két méter öt centi magas és több mint százhúsz kiló.

„Tavaly nyáron a Gridiron Imports Bécsben rendezett egy nemzetközi tábort, s a fiam kijelentette: mindenáron el akar menni oda. Nagyon eltökélt volt” – meséli Botond édesanyja, Pribelszki Ildikó.

„A táborban több elismert szakember kereste az ügyesebb játékosokat, s szerencsére rám is felfigyeltek. Azt mondták, látnak bennem fantáziát, s jelentkezzek egy internetes honlapon” – mondta ezt már Botond, aki miután hazautazott, fel is töltötte az adatait, tanulmányi eredményeit az oldalra, s mindezekhez egy videót is csatolt magáról.

„Hat középiskola is je­lentkezett – árulta el az édesanya. – A legtöbb az Egyesült Államokból, de Angliából is akadt jelentkező. Körültekintőnek kellett lennünk, nyilván nem engedhetjük el akárhová a fiunkat. Az iskola – amit végül kiválasztottunk – vezetőivel többször is egyezettünk, videóhíváson keresztül beszélgettünk. Így mutatták be az iskolát is, ahová Botond járni fog. Nyilván ott már nem leszünk majd vele, amit egyébként megszokhatott, hiszen most is kollégista Székesfehérváron, de az első utazásnál elkísérhetem, így a saját szememmel láthatom, hová kerül.”

És hogy miért a massachusettsi iskola mellett döntött a család, arra is megvan a magyarázat.

„Amellett, hogy csupa jó dolgot tudtunk meg az iskoláról, kiderült, hogy egy olyan edző is dolgozik ott, aki több egyetemmel is kapcsolatban áll, s már nem egy középiskolás játékost tudott egyetemi csapathoz szerződtetni” – mondta Botond, akinek nagy álma, hogy egyszer a profi ligában, az NFL-ben játszhasson.

Ahol ugyan elő-előfordult már magyar származású edző és játékos – közülük az egyik legismertebb az erdélyi születésű Meskó Zoltán, aki családjával egy zöldkártya­program keretein belül került ki az Amerikai Egyesült Államokba, s punterként a Patriotsszal Super Bowlt is játszott –, magyar állampolgár még nem lépett pályára NFL-találkozón.

„Nyilván az egy másik világ, s annak is örülnék, ha egy egyetemi csapatban futballozhatnék. Az ott játszók két tized százaléka jut el az NFL-be, de miért ne lehetnék majd egyszer én is ott egy drafton?” – tette hozzá bizakodva Botond, aki egyébként a sajtfejűeknek is hívott Green Bay Packers elhivatott rajongója.