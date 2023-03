Az IFFHS (Nemzetközi Labdarúgástörténeti és Statisztikai Szövetség) minden évben rangsorolja a világ összes férfi - és női labdarúgócsapatát: ezúttal a 2022. március 1. és a 2023. február 28. közötti eredmények alapján állították össze hagyományos listájukat, a TOP 200-at! Azaz, a világ több százezer női labdarúgó klubjának eredményét értékelik, amelyből a kétszáz legjobbat rangsorolják. Az IFFHS klubvilágranglistáján, először szerepel az ETO FC Győr együttese - adja hírül a zöld-fehér klub honlapja.

A világ jelenlegi legjobb női klubjainak sorrendje:

FC Barcelona (spanyol), 2. Olympique Lyon (francia), 3. VFL Wolfsburg (német), 4. Chelsea FC (angol), 5. Real Madrid (spanyol), 6. Paris St. Germain (francia), 7. Juventus (olasz), 8. AS Roma (olasz), 9. Bayern München (német), 10. Palmeiras (brazil), 11. Arsenal (angol), 12. Benfica (portugál), 13. Corinthians (brazil), 14. Rosengard (svéd), 15. Manchester City (angol)… 96. Ferencváros (magyar), és persze, ami esetünkben a legfontosabb,

155. helyen az ETO FC Győr!

Horváth Cs. Attila, az ETO FC Győr női szakág vezetője nyilatkozata: - A kupagyőzelem, a bajnoki döntő, a szövetségi, a városi, a régiós kitüntető elismerések, a közönség-díj után, azt gondolom, ez a ranglista azt jelzi, hogy az ETO immáron felkerült a női labdarúgás világtérképére is. Ez a ranglista is az ETO-nál folyó eredményes munkát jelzi, a klubnál dolgozó munkatársak, támogatók, szurkolók közös sikere, amelyre méltán lehetünk büszkék. Ez persze nem csak dicsőség, hanem felelősség is számunkra! Ezt a szintet megtartani, innét előbbre lépni, nem egyszerű feladat, de az ETO és Győr, azaz a klub és város további összefogásával, talán nem is lenne lehetetlen küldetés.