Dunaújvárosi KKA - Motherson-Mosonmagyaróvár 30-40 (16-18)

NB I. bajnoki mérkőzés 16. forduló - Dunaújváros, Városi Sportcsarnok, 400 néző

2023 március 11. szombat 17.00 óra

Vezette: Dáné Rita - Marton Zsófia

Dunaújváros: Bartulovic - Arany 2, Krupják-Molnár, SZALAI B. 5, Nick 1, POCZETNYIK 8, Kazai.

Csere: Oguntoye (kapus), FARKAS J. 6, Weisheitel 2, Lakatos, Fodor N. 2, Horváth P. 3, Agócs 1.

Edző: Rapatyi Tamás

Mosonmagyaróvár: Szemerey - Sztankovics 3, LANCZ 5, Tóth G. 4, Pásztor 1, Tóth E. 3 (1), STRANIGG ZS. 5. (1)

Csere: Mistina (kapus), IVANCOK 4, TÓTH N. 7, Csire 1, KOVÁCS P. 4, Bardi 3, Faragó.

Edző: Gyurka János

Kiállítások: 16 perc, ill. 2 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 4/2

A mosonmagyaróvári csapatból hiányzott a térdműtétre váró, volt dunaújvárosi jobbszélső Mihály Petra. Nem tudott játszani Albek Anna sem, akinek a neve ugyan szerepelt a jegyzőkönyvben, de az átlövő már csapatok bemutatásánál sem lépett a játéktérre. Hazai oldalon a napokban szerződést hosszabbító Borgyos Anna számított új sérültnek és azt is kiemelték, hogy többen betegen vállalták a játékot.

Mindezek ellenére, minden óvatoskodás nélkül, erős tempóban kezdődött el a találkozó. Tizennyolc gólt dobtak a csapatok az első tizenöt percben, ami rendkívül nyílt játékot hozott. A vezetést ekkor még rendre a DKKA tudta megszerezni, de a Motherson-Mosonmagyaróvár mindig egyenlíteni tudott. A hazai oldalon Poczetnyik Luca, a mosonmagyaróvári együtteseben pedig Lancz Barbora voltak a leggólerősebbek. Viszont a védekezésére egyik csapat sem lehetett büszke, amit vélhetően meg is elégelt Gyurka János, aki először kért időt. A kapuban Mistina Kitty váltotta Szemerey Zsófit és a rövid megbeszélés után is jól látszott, hogy rendezettebb lett az MKC csapatjátéka.

Továbbra is szoros maradt az eredmény, de ebben a szakaszban már az MKC vezetett egy - két találattal, tehát a hazai csapat küzdött az egálért. A Dunaújvárosi KKA nagyon bátran, egy kicsit talán „minden mindegy” alapon kézilabdázott, ami egy ki-ki félidőt eredményezett. Ezért is volt nagyon fontos és örömteli, hogy az utolsó percekben az MKC mégis ki tudott alakítani egy kis előnyt, kétgólos vezetéssel zárta ezt a játékrészt.

A második játékrész elején sikerült egy kicsit jobban elhúzni az MKC-nak, a vendégek ugyanis négyre növelték az előnyüket. A hazai csapat percekig gólképtelen maradt, sőt egy kicsit úgy tűnt, hogy megfogta őket az első harminc perc rohanása.

Öt perc elteltével időt is kért Rapatyi Tamás, de a tanácsai nem sokat segítettek, mert a mosonmagyaróvári gárda tartani tudta az előnyét. Rendezettebb volt a vendégcsapat védekezése az ellenfelénél és az első félidőben látottaknál is. Támadásban is pontosabb volt a Motherson-Mosonmagyaróvár, így az első félidőben bravúrokat bemutató Bartulovic kapus sem tudott már sokat segíteni. Így másodszor is összehívta a csapatát a Dunaújváros, ahol a szakmai igazgató Bulath Anita is nagyon aktív volt az időkérésnél.

A találkozó utolsó negyede hétgólos mosonmagyaróvári vezetéssel kezdődött, Gyurka János csapatának tehát jó esélye kínálkozott az újabb két bajnoki pont begyűjtésére. Természtesen igyekezett, próbálkozott felzárkózni a DKKA, de ebben a tempóban ismét sok technikai és koncentrációs hibát vétett.

Az MKC viszont nagyon okosan, szervezetten kézilabdázott, hatékony volt a csapat védekezése és jól is sáfárkodott a helyzeteivel. Ezért az 52. percben már rá is számolhattak a lelkes MKC szurkolók az ellenfélre, hiszen 33 - 23 arányban vezetett az MKC.

Izgalom mentesen teltek tehát a találkozó utolsó percei, egyértelművé vált a jobb csapat, a Motherson-Mosonmagyaróvár sikere. A játékosok néhány igazán szép megoldást is bemutattak, így az MKC B közép boldogan énekelhetett a „móvári úthengerről”. A küzdelmesebb első félidő után, a Motherson-Mosonmagyaróvár idegenben is, az esélyeshez méltó módon szerezte meg a győzelmet.