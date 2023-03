A novemberi, parádés, ezüstéremmel végződő tenerifei Világliga Szuperdöntő után találkozik újra a női válogatott kerete: a Bíró Attila által megnevezett 20 játékos hétfőtől készül együtt a BVSC Szőnyi úti Laky-uszodában, avagy miként a szövetségi kapitány kihirdette: „A közvetlen világbajnoki felkészülés ezennel kezdetét veszi!"

A szakember mindazonáltal külön kiemelte, közel sem biztos, hogy a most kihirdetett játékosok alkotják majd a fukuokai vb-keretet, árgus szemekkel lesi a szezon további részében is a játékosok teljesítményét, s hogy példát is említsen: az UVSE-ben pallérozódó Aubéli Tekla fejlődése kimondottan tetszik neki, s ugyan ezúttal még nem küldött számára meghívót, de a jövőben ez változhat.

A válogatott az április 11-13. között Rotterdamban esedékes Világkupa első selejtezőkörére készül - a második legnagyobb holland városban sorrendben Görögország, Ausztrália és Hollandia lesz az ellenfele.

A keret (amelyhez minden bizonnyal hétfőn este csatlakozik a Bajnokok Ligája Négyes Döntőjében, Sabadellben érdekelt két dunaújvárosi játékos, Garda Krisztina és Mahieu Geraldnie, valamint a spanyol Mataro klasszisa, Keszthelyi Rita) a szokott metódusban készül majd: szárazföldi-, tornatermi- és víziedzések, emellett mentális felkészítés szerepel a programban. No, és három edzőmérkőzés, amelyeken az UVSE és az FTC lesznek az ellenfelek.

„Nincs új a nap alatt, a védekezésünket igyekszünk továbbra is megalapozni, a csapat egységét, struktúráját magas szinten tartani. Ha ez működik, nagy baj nem lehet. Három nap alatt három komoly összecsapás, ami fizikálisan és mentálisan is kemény próbatétel lesz. Számomra pedig hasznos teszt, tulajdonképpen az utolsó alkalmak egyike, amikor olyan játékosokat tudok testközelből feltérképezni, akiket keveset láttam. A rengeteget fejlődő Tiba Panna ennek okán először lesz velünk. Kíváncsi leszek, hogy ebben a megerőltető tempóban ki bírja majd jól a gyűrődést. Miután 2021-ben és 2022-ben is döntőt játszottunk a Világligában, ennek utódjában, a Világkupában is határozott céljaink vannak, a Szuperdöntőbem ott akarunk lenni, nem szeretnénk az ellenfelekkel szemben lépéshátrányba kerülni" - tette hozzá Bíró Attila, akinek válogatottja 1 millió forintot ajánlott fel a WonderFlora & CMT Alapítvány alapítója, Drávucz Rita CMT-vel diagnosztizált kislányának a műtétjéhez, ezzel is jelezve, az egykori klasszis mellett áll a csapat, bízva abban, a maguk módján, lehetőségeikhez képest mind' többen igyekeznek segíteni világ- és Európa-bajnokunknak.

„A csoport első két helyezettje biztosan bejut a júniusi, Long Beach-i Szuperdöntőre, természetesen ez a célunk - említette Bíró Attila. - Ha ez sikerül, nyugodtabban utazhatunk a második, athéni selejtezőre, amelyet a rotterdami torna utáni héten rendeznek, és a legjobbakkal a szuperdöntős beosztásért játszhatnánk. Ez az A-terv, de akkor sincs tragédia, ha Athénban a fennmaradó két továbbjutó helyért kell csatáznunk, noha ennyire nem szaladnék előre. A lényeg, hogy a novemberi munkát kell tovább építeni. Persze tudom, ilyen hosszú kihagyás után kicsit mindig a nulláról kell kezdeni, de vagyunk olyan szinten, hogy gyorsan haladjunk."

Női válogatott keret a Világkupa rotterdami selejtezőjére



Kapusok: Magyari Alda (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Győr)

Mezőnyjátékosok: Baksa Vanda (UVSE), Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Leimeter Dóra (FTC), Keszthelyi Rita (Mataro, spanyol), Mahieu Geraldine (Dunnaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (Eger), Pőcze Panna (FTC), Rybanska Natasa (UVSE), Szegedi Panni (UVSE), Szilágyi Dorottya (Eger), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (Padova, olasz)



Világkupa, nők:



Április 11-13.: selejtező, 1. forduló, Rotterdam

A-csoport: Görögország, Hollandia, Magyarország, Ausztrália

B-csoport: Spanyolország, Egyesült Államok, Olaszország, Kína



Április 19-21: selejtezők, 2. forduló, Athén

A-csoport: az 1. forduló két csoportjának 1-2. helyezettjei

B-csoport: az 1. forduló két csoportjának 3-4. helyezettjei



Május 1-7.: a 2-es divízió selejtezői (Berlin)



Június 23-25.: Szuperdöntő (Long Beach, Egyesült Államok)