Az elhunyt sporttársaknak és a lelkes utódoknak, futótársaknak is köszönhető, hogy a klub töretlenül fejlődik, és az elmúlt 40 évben meg tudta valósítani az alapító okiratban leírtakat. A Sprint Futóklub jelenlegi elnöke, Lamatsch János már több mint két évtizede vezeti, irányítja a közösséget. Visszatekintő beszédében az elmúlt 40 évből villantott fel epizódokat.

A tagság létszáma az évek során 60 és 80 között változott, jelenleg 63-an vannak. A Sprint Futóklub a tömegsport mellett az utcai futást is népszerűsíti. A Minimaratont, a Tófutásokat és a Maraton váltót indították el az akkori Komárom Megyei Sporthivatallal közösen. Nagy érdeme volt ebben a tatai Varga Istvánnak. A klub életében dr. Mikolasek Sándor, Varga István, dr. Kis Tibor meghatározó személyiségek és a klub elnökei voltak.

Évente nyolc versenyt szerveznek: Tatán, Tardoson, Tatabányán, Ászár-Tárkányon, Ba- konysárkány-Aka-Ácsteszéren, Súron és Vértesszőlősön. Sok esetben külföldi amatőr futóversenyeken is részt vettek. Külföldi útjaik során 22 alkalommal futottak Monacóban, 21-szer Svájcban, de eljutottak New Yorkba, Afrikába, Ázsiába és Norvégiába is. A negyven év alatt összesen 44 országban jártak.

„Bármilyenek voltak az anyagi lehetőségek, bármilyen volt a politikai helyzet, a klub mindig elvégezte azt, amit az alapító okiratban leírtak. A lakossági sportot, ezen belül az egészséges életmódra nevelést tartotta elsődleges szempontnak, s kezdettől fogva felkarolta a hátrányos helyzetűeket és a fogyatékkal élőket” – tette hozzá Lamatsch János. Nagyon sok embert kellene megemlíteni, akik az elmúlt 40 évben nagymértékben segítették a Sprint Futóklub munkáját, közülük néhányat megemlített: Ötvös Ferenc, Ötvös Ferencné, Gera Sándor, Galbicska Péter, Galbicska Péterné, Lentulai Mária – ők sajnos már nem élnek, a jelenlegiek közül Héricz Gyula, Bozó Pál, Boldizsár István, Játékos Pál, Karácsonyi Erzsébet, Turbuk István, Herendi Anikó, Vida Istvánné, Horváth Sándor, és akinek külön köszönet jár, Vadóc László, aki kezdettől fogva a futóklub fő segítője.

A futóklub idei első rendezvénye április 30-án, vasárnap 10 órakor lesz Tatán, a táv 7 és 14 kilométer.