Az esemény pénteken tartott sajtótájékoztatóján Dézsi Csaba András, Győr polgármestere kiemelte, számos nehézséggel kellett megküzdeni az elmúlt időszakban, s az emelkedő energiaárak a sportegyesületek mindennapjaira is hatással voltak.

Mészárost Krisztofertől Sebestyén Dalmáig

„Ezért is fontos ez a támogatás, amelyben a kiemelt, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fővárosi és vidéki klubok, köztük három győri sportegyesület is részesül a Sportegyesületek Országos Szövetsége jóvoltából, s ezért bizony komoly köszönet jár – fogalmazott Dézsi Csaba András, aki hozzátette: – A GYAC-ban tíz szakosztályban mintegy ezren sportolnak. A város legnagyobb egyesülete, számos siker köthető a nevéhez, elég, ha csak a tornász Mészáros Krisztofert, vagy a cselgáncsos Ungvári Attilát említem. A Győri Vízisport Egyesület hat szakosztályt működtet, s az olimpiai bajnok Kopasz Bálint méltán a klub zászlóshajója. A Győri Úszó SE-ben mintegy kétszázan sportolnak, közöttük olyan kiválóságok, mint Szabó Szebasztián, Jakabos Zsuzsa vagy éppen Sebestyén Dalma. Komoly klubokról van szó, s a nevükben is köszönjük ezt a mentőövet.”

Deutsch Tamás elsőként arról beszélt, hogy minden nehézség ellenére 14 milliárd 440 millió forintnál is több pénz jut az egyesületek közvetlen állami támogatására, s a tavalyi 3 milliárd 236 millió forintról 4 milliárd 163 millióra emelkedett a kiemelt vidéki egyesületek támogatására szánt összeg, s az eddigi 20 klub helyett 25 egyesület kap anyagi segítséget.