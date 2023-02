Játéknak indult

Testvérével nézték a világbajnokságot, ez hozta meg a kedvüket a sporthoz. Először egy soft (műanyag) táblára kezdtek játékból dobálni. Amikor kiderült, hogy ez nem csak egy fellángolás, beszereztek egy steel táblát. Balázs már ekkor érezte, hogy jól megy neki, és a lelkesedése egyre nőtt. Először 2018-ban indult versenyen, Győrben a IV. Vass Péter emlékversenyen, ahol az első meccsét meg is nyerte.

- Irányított sorsolással kezdődött a verseny. Ez azt jelenti, hogy első körben ifjúsági játékost kaptam, utána már felnőttekkel soroltak egybe. Az első meccsemet megnyertem, utána kétszer kikaptam, de ez nem vette el a kedvemet – idézte fel Balázs, aki ekkor határozta el, hogy 2019-ben már szeretne minden hétvégén versenyezni. Ezt annyira komolyan gondolta, hogy leigazolt a Győri Darts Club Sportegyesülethez, azóta is itt, győri színekben versenyez.

A legjelentősebb magyar dartsosok közül, a világbajnok Ihász Veronika és férje, edzője, a kiváló magyar válogatott Rucska József is a Győri DC büszkeségei. (Rucska József már Honvéd Auróra Sportegyesülethez igazolt, de gyakran tér vissza Győrbe) József éppen akkor is Győrben edzett, amikor Balázzsal beszélgettünk, így megragadtuk az alkalmat, hogy Balázsról kérdezzük.

- Balázs elképesztően ügyes, nem csak a korosztályában kiemelkedő tehetség. Vigyáznunk is kell rá, hogy ne veszítse el a sportág. Nagyon oda kell arra figyelni, hogy milyen versenyeken – főként, hogy milyen korosztályban – indítjuk. Fontos a fokozatosság, és hogy saját korosztályában se veszítse el a motivációját – mondta Rucska József.

Fotós: Rákóczy Ádám

Kitartás és önfegyelem

Balázs most is még csak 12 éves, de komoly és céltudatos versenyző. Sikerei ellenére is az alázat és a végtelen szerénység jellemzi. Kérdésünkre, hogy mit adott neki, mire tanította ez a sport, az önfegyelmet és a kitartást válaszolja. Talán pont ennek köszönhető, hogy 2022-ben a Magyar Darts Szövetség neki ítélte a „Az Év Reménysége” díjat. Balázs elmondta, hogy sikerei közül erre az elismerésre a legbüszkébb. Emellett, mint a legemlékezetesebb díja az első magyar bajnoki címét emelte ki, amit 2022-ben a Steel Egyéni Nemzeti Bajnokságon a serdülők között szerzett meg.

- Azt hiszem, leginkább a kitartásomnak köszönhetem, hogy ilyen jól játszom. Meccs közben sem adom fel soha. Van, hogy 3-0-ról fordítok 4-3-ra. A technika pedig tanulható, csiszolható – mondja, amikor sikerei titkáról kérdezzük.

Ösztönös tehetség

A kitartás mellett a nyílfogás és dobástechnika az, ami meghatározza, hogy jó eredményeket lehessen elérni ebben a sportban. Balázs elmondta, hogy neki a technikáján kellett csiszolni.

- A mozdulattal voltak kezdetben gondjaim, mert teljesen hátra húztam és nem tudtam annyira pontosan célozni. Már akkor is egész jól ment a játék, de sokat hozzátett, hogy megtanultam rendesen a mozdulatot. Most már egész jó – mondja. Hozzátette nagyon hálás a klubjának akik a kezdetektől fogva felkarolták, vitték versenyekre, és mindenben segítették, segítik.

Balázs már most is komoly sikerekkel büszkélkedhet: az U18-as kategóriában a világranglistán a 10. helyen áll, a kelet-európai ranglistán pedig az 5. helyen zárt 2022-ben.

- Szeretnék én is majd egyszer világbajnokságot nyerni, de most még az a cél lebeg a szemem előtt, hogy U18-as kategóriában sikerüljön nagyobb, nemzetközi eredményeket elérni. A nagy álmom Hollandiába és Angliába kijutni versenyezni, mert ott lehetne nagyobb eredményeket elérni, nagyobb hírnévre szert tenni, de ahhoz már komoly támogatóra lenne szükség.

Azt is elárulta, hogy példaképének a háromszoros világbajnok holland játékost, Michael van Gerwent tekinti, aki az első világbajnoki címének megszerzésekor a sportág legfiatalabb világbajnokának számított.