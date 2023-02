Az erről szóló együttműködési megállapodást írt alá az OPUS TIGÁZ Zrt. képviseletében Torda Balázs vezérigazgató és a TSC Labdarúgó Kft. képviseletében Molnár József ügyvezető. Ezzel kapcsolatban tartottak a felek sajtótájékoztatót a Földi Imre Városi Sportcsarnokban kedden délután. A megállapodás értelmében az OPUS TIGÁZ névadó szponzorként támogatja a csapatot, amely a továbbiakban „OPUS TIGÁZ Tatabánya” néven szerepel a labdarúgó Nemzeti Bajnokság III. osztályának Nyugati csoportjában. A költségek közel egyharmadát „állja” a névadó szponzor.

Az együttműködési megállapodás a jelenlegi és az ezt követő három idényre szól, azaz 2026. június 30-ig, amely a felek kölcsönös elégedettsége esetén meghosszabbítható. A megállapodás bejelentésére szervezett sajtótájékoztatón jelen volt Sámuel Botond, a Tatabányai Sport Club (TSC) ügyvezető-elnöke, Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ Zrt. vezérigazgatója, Gyürki Gergely vezetőedző, Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője illetve dr. Kancz Csaba főispán, az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának társadalmi elnöke is.

Bencsik János felidézte a múlt azon időszakát, amikor a klub teljesen „lentről”, a megye III-ból küzdötte fel magát az NB-III-as szintre. Most elérkezett az idő beváltania azt az ígéretét, miszerint ha saját erőből sikerült a csapatnak ezt a szintet „megugrani”, akkor segít a szponzor szerzésben. Reméli a felsőbb osztályban is sikerül megvetniük a lábukat és ott megerősödni a tatabányai labdarúgóknak.

Mint elhangzott, a tatabányai régióban a közelmúltban jelentősen erősödött az OPUS TIGÁZ Zrt. jelenléte, mivel 2023-tól a társaság üzemelteti Tatabánya és további 13 környékbeli település földgáz-elosztóvezeték hálózatát. Az OPUS TIGÁZ a megbízható és stabil gázellátás biztosítása, a gazdasági szerepvállalás mellett értékteremtő szerepet vállal a térség társadalmi életében is. Ennek része a több mint 110 éves múltra visszatekintő tatabányai labdarúgó csapat szponzorációs támogatása.

"Fontosnak tartjuk az egészséges életmód ösztönzését, így a nagy hagyományokra visszatekintő helyi sportélet támogatását is. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a következő években az OPUS TIGÁZ Zrt. támogatja a tatabányai futballt. Bízunk benne, hogy ezzel mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a csapat kivívja a másodosztályba való feljutást is.” – nyilatkozta Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ Zrt. vezérigazgatója.

A Tatabányai Sport Clubot 1910-ben alapították, és a labdarúgó szakosztály még ugyanabban az évben megtartotta első mérkőzését. A csapat évtizedekig a hazai futball meghatározó szereplője volt, fénykorának az 1960-80-as évek tekinthetők, amikor európai szinten is kiemelkedő eredményeket értek el. 1981-ben többek között a spanyol Real Madridot is legyőzték Európa egyik legrangosabb kupasorozatában, az UEFA-kupában. Az évek során a magyar futball számos ikonikus alakja, többek között Grosics Gyula, Szabó György, Csapó Károly vagy Kiprich József is erősítette a klubot játékosként vagy edzőként. Az utóbbi évekre az újjáépítés a jellemző. A csapat túlnyomó többségében saját nevelésű játékosokból áll. Jelenleg az NB III. Nyugati csoportját vezetik.

„Öröm számunkra, hogy a mai napon az együttműködési megállapodást aláírtuk, és a jövőben ezáltal a labdarúgó csapat működése biztosítottnak látszik. Kollegáimmal az előkészítő tárgyalások során az „Út az NB. II.-be” alcímmel említettük a projektet, amely célt reményeink szerint a közeli jövőben elérhetjük. Úgy gondoljuk, ezt követően a Grosics Gyula Stadionban szórakozási lehetőséget fogunk biztosítani a sportszerető lakosságnak vasárnap délutánonként. Az biztos, hogy labdarúgóink mindent megtesznek azért, hogy terveink mielőbb megvalósuljanak. – tette még hozzá Sámuel Botond, a TSC ügyvezető elnöke.

Gyürki Gergely a csapat edzője a csapat köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik oroszlánrészt vállaltak abban, hogy ez a szponzoráció megvalósulhatott. "Ez nekünk biztonságot, stabilitást, tervezhetőséget és lehetőséget, de felelősséget is jelent. Most olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy Tatabánya labdarúgása az azt megillető helyére kerülhet vissza. A szurkolóink egy szerethető, tradicionális, helyi csapatot láthatnak a pályán."