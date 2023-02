Nagy célok 50 perce

Torna – A győri Mészáros Krisztofer nemzetközi döntőkbe és olimpiai kvalifikációra vágyik

Tavaly Mészáros Krisztofer a tornászok müncheni Európa-bajnokságán talajon megszerzett ezüstérmével a nemzetközi mezőny elitjébe is berobbant. A győriek fiatal tornásza az idei esztendőnek is nagy célokkal vág neki, nemzetközi döntők és olimpiai kvalifikáció is szerepel vágyai között.

A győri tornász nagy reményekkel várja a versenyszezont. Fotós: Freschli József/MATSZ

"Idén is két fő versenyünk lesz, a vb és az Eb. Ezen a héten kezdtük meg a gyakorlatos edzéseket. Igyekszem bemutatni a lehető legmagasabb értékű gyakorlatok, de ezzel együtt az a fő szempont, hogy olyan gyakorlatokat adjak elő, amelyeket biztosan meg tudok majd csinálni" – mondta a GYAC tornásza, aki a stabilitást emelte ki, ezzel együtt azt is elárulta, mely szereken, milyen újításokkal készül. "Talajon egy 6,1-es gyakorlattal készülök, de ez nagyjából ugyanaz, mint a világbajnokságon, csak egy kis változás lesz benne. Lólengésen is egy 6,1-es kiindulójú a cél, gyűrűn szeretnék egy erőelemet, a fecskét beletenni a gyakorlatba. Ugráson a hátra cukahara kettőt ugrom, ezt már csináltam korábban is. Korláton elképzelhető, hogy lesz egy új elem, nyújtón pedig egy kötést szeretnék beépíteni. Itt most az lényeg, hogy biztos gyakorlatokat csináljunk a lehető legkisebb rizikó nélkül” – folytatta. A csapattal Eb-6. helyezett sportolónak nincs sok ideje, hiszen a versenyszezon bő egy hónap múlva kezdetét veszi. "Az idei első megmérettetés, ha jól tudom, március 4-én lesz Linzben, egy barátságos csapatverseny az osztrákokkal. Ezt követően jön a csb és a magyar bajnokság, majd egyből utána az Eb." Az törökországi Európa-bajnokságnak, csakúgy, mint az egész 2023-as esztendőnek nagy célokkal vág neki a Rába-parti tornász. "A célom, hogy minden világversenyen megcsináljam mind a hat gyakorlatomat, valamint szeretnék összetett döntőbe kerülni az Eb-n és a vb-n is, és szeretnék a dobogó közelében lenni összetettben. Szerenként tekintve talajon szeretnék döntőzni, de korláton és nyújtón is lehet rá esélyem. Emellett a csapattal az olimpiai kvalifikációt szeretnénk megszerezni" – mondta végezetül Mészáros Krisztofer.

