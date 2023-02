Igaz, nem önszántából tért vissza Tatabányára.„Bevallom, nem esett jól a döntés, mert úgy gondolom, jól haladtunk a megkezdett úton, a bajnokság végére elértük volna azt a célt, amit a klubvezetés tűzött ki elénk. Azt gondoltam, sokkal nagyobb lesz a türelem felém” – mondta Hagymási Zoltán, akitől már az utolsó tavalyi találkozó előtt elköszöntek Abdán.

A csapat akkor a középmezőnyben, a nyolcadik helyen állt. Tizennégy bajnoki találkozójából ötöt megnyert, kétszer döntetlent játszott, s hétszer vereséget szenvedett a csapat.

„Nyilván ez a mérleg nem annyira jó, de hosszú távban gondolkodtam, s építettem fel a stratégiát. A keret nem volt teljes, talán nyolc megyei egyes szintű játékosunk volt. Ezzel együtt Abdán minden feltétel adott a jó munkához és a játékosok is vevők voltak a munkára, nem panaszkodhatok az edzéslátogatottságra. Az amatőr kis csapat életébe egy kis profizmust szerettem volna vinni. Más focit próbáltam játszatni a fiúkkal, akik szerintem ezen a szinten is sokat fejlődtek. Igaz, hogy a megyei kupából kiestünk, de ott voltunk az országos sorozat főtábláján. Ilyen háromfrontos szereplést nem nagyon bír el egy kis csapat” – tette hozzá az A licences tréner, aki korábban Tornyi Barnabással dolgozott együtt az élvonalban, másodedző volt szintén az NB I-ben Siófokon, ahol aztán vezetőedzőként is dolgozott a másodosztályban. Irányított női NB I-es csapatot, de megfordult Győrben, az ETO Akadémián is.

Hagymási Zoltán. Fotó: Járeb Jutka

„Sajnálom, hogy Abdán nem hagytak tovább dolgozni, bár kellett volna még sokat melózni, az idény végét az ötödik-hatodik helyen fejezte volna be a csapat” – mondta befejezésül Hagymási Zoltán.

A klubvezetés részéről Tothpál Gábor elnök így kommentálta az egyesület döntését:

„Az alapcélt, vagyis, hogy megvédjük a címünket a megyei kupában, nem sikerült elérni, de a bajnokságban is hullámzó volt a csapat teljesítménye, ezért is döntöttünk a közös munka befejezéséről. Egyúttal lehetőséget biztosítunk egy helyi kötődésű korábbi labdarúgónknak, a következő fél évben ugyanis Knauz Csaba irányítja majd a csapatot.”