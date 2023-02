Elindult a szezon és a SMAFC leányai az U13, az U15 és az U17-es korosztályban is indultak a bajnokságban. A népes szakosztály ezen kívül a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyeire is nevezte fiú- és lánycsapatát is.

– Amennyire én tudom, a közelmúltban nem indult soproni röplabda-csapat a bajnokságban, így többszörös öröm, hogy idáig jutottunk – mondta Bognár András szakosztályvezető.

Két éve a SMAFC és a Líceum szövetkeztek, közösen alakították meg a SMAFC-Líceum Női Röplabda Egyesületet. Azóta sok minden történt a háló két oldalán és azon túl...

– Kiderült, hogy nagyon sokan szeretnének Sopronban röplabdázni. Az egyesület hiányt pótol, hiszel a lányoknál a csapatsportokban eddig a kosárlabda jelentett lehetőséget, de nem mindenkinek való a test-test elleni küzdelem.

Az elmúlt két évben közel száz játékosra duzzadt a létszámunk, most már inkább az jelent feladatot, hogy még több pénzt, termet és szakembert találjunk.

A létszám, a csapatok szorgalma és az edzők következetes munkája eredményezte azt is, hogy a bajnokságban csapatokat indíthattunk – számolt be a legfontosabb történésekről Bognár András.

A sportvezető elárulta azt is, hogy terveik szerint jövőre egy felnőtt női csapatot is indítanak az NB II Nyugati csoportjában.

Nagy László és Kövesdi Tímea edzők irányításával a csapatok a Líceumban, a Krasznai-csarnokban, valamint az Orsolya-, illetve a Hunyadi-iskolában tartják edzéseiket. A legkisebbek, az U13-as csapat, a bajnokságban Veszprémben léptek először pályára.

Az U13-as csapat.

– Kicsit még megszeppenve kezdtek, de szépen belejöttek később a játékba. Veszprémben egy mérkőzést nyertek, egyet elvesztettek. Ugyanez volt a helyzet a második fordulóban, a Líceum tornatermében is. A Balatonfüred ellen győztünk, a Sümegtől viszont kikaptunk, de minden kezdet nehéz, lesz ez még sokkal jobb. Másodszor már stabilabban álltak a pályán és néhányan kifejezetten okosan játszottak – mondja Nagy László, aki biztos abban, hogy a meccseken szerzett tapasztalatokkal egyenes arányban nő majd a gyerekek magabiztossága is.

Az U15-ös csapat.

– Az U15-ös csapatban már tapasztaltabb játékosok is versenyeznek, akik a technikai elemekkel is tisztában vannak, és ahogy mi mondani szoktuk, jól látnak a pályán. Két hete Székesfehérváron két győzelmet arattak a lányok, most pedig február 25-én, szombaton a Líceumban lesz két meccsük, tíz és tizenhárom órakor. Örömmel látunk drukkereket és érdeklődőket – invitálja a sportbarátokat Nagy László.

Az U17-esek erős mezőnybe kerültek, Veszprémben nem is sikerült nyerniük, de mint edzőjük kiemelte: nívós játszmákon, kiélezett versenyben, becsületes küzdelemben maradtak alul. Ők március 5-én játszanak hazai pályán, a Líceumban.

Az U17-es csapat.

– Egyetemi csapataink legutóbb a győriek ellen játszottak és bár nem jutottak tovább, a lányok és a fiúk is jó hangulatú mérkőzéseken szerepelhettek a Krasznai-csarnokban – teszi hozzá a röplabdaszakosztály híreihez Horváth József, a SMAFC elnöke.

A SMAFC-Líceum Női Röplabda Egyesület két év alatt tehát hatalmasat fejlődött, a szakemberek mégis biztosak benne, ez csak a kezdet. Jövőre még több csapattal, még több gyerekkel neveznek be a bajnokságba, és bár a legfontosabb a sport és a csapatmunka, reményeik szerint a sikerek sem maradnak el.