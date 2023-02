A hazaiaknak mindenképpen győzniük kell, ha versenyben akarnak maradni a dobogóért.

„Nagyon régen volt már példa arra, hogy egy teljes héten át tudjunk egy mérkőzésre készülni – nyilatkozta Gyurka János, az MKC vezetőedzője. – Ezt több szempontból ki is kellett használnunk, lezártuk az Európa Liga-sorozatot, a bajnokságra koncentrálunk, amelyben mindig kiemelt a Debrecen elleni találkozó. Tisztában vagyunk azzal, hogy vasárnap is rendkívül fontos pontok találnak gazdára, így is készülünk a rangadóra. Sokat tanultunk az elmúlt időszakban és nagyon szeretnénk ezeket már a hétvégén hasznosítani. A céljaink eléréséhez hazai pályán sikeresen kell szerepelnünk, ezért összeszedett, érett játékot várok a csapattól.”

"Igazán megterhelő, hosszú időszak után vagyunk, de én azt gondolom, a szezonunk legnehezebb része csak most következik – folytatta Szemerey Zsófi, az MKC válogatott kapusa. – Ezért ez a hét most nagyon jól jött nekünk, végre alaposabban fel tudtunk készülni a Debrecen elleni rangadóra. A DVSC kiváló ellenfél, a játékosai adják a magyar válogatott gerincét, de ők is elég hullámzóan teljesítenek az idén. Nagyon sokat számít az aznapi forma, mert az viszont biztos, hogy nagyon küzdelmes találkozó lesz. Én azonban most nem is gondolok másra, csak a győzelemre, arra hogy visszavágunk nekik a debreceni vereségért. Nagyon bízom abban, hogy a szurkolóink ismét segítenek nekünk és a vasárnapi győzelem erőt ad majd nekünk a további mérkőzéseinkre."