A Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban rendezett sport- díjátadó ünnepségre azok kaptak meghívót, akik tavaly a legjobbak között végeztek, azaz világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon vagy országos, nemzeti bajnokságokon az 1–3. hely valamelyikét elérték.

Az eseményt Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg. Mint mondta: „Tata nagyon fontos a magyar sport számára, hiszen itt van az olimpiai központ, amely már hosszú évtizedek óta szolgálja a hazai sportot. Másrészt a város önkormányzata is szereti a sportot, támogatja a fiatalokat, a különböző szakosztályokat, ennek pedig megvan az eredménye, hiszen láthatjuk, ahogyan tehetségek indulnak el innen, majd látjuk őket kiteljesedni, jó eredményeket elérni. Ez a díjátadó ünnepség is egy fontos hagyomány, mert a sikerek elismerését, megbecsülését fejezi ki. A szülői és az egyesületi háttér mellett a város támogatása erkölcsileg is sokat számít mind a versenyzőknek, mind pedig az edzőknek.”

Az elmúlt évben világbajnoki aranyérmet nyert tatai sportolók csoportja.

2022 újra sikeres esztendő volt a tatai sportéletben, hiszen 25 világbajnoki, 22 Európa- bajnoki és 79 magyar bajnoki eredmény született. Világ- és Európa-bajnoki „aranyos” tatai sportágak: kajak-kenu, sárkányhajó (Hódy SE), asztalitenisz, erőemelés, karate, súlyemelés, Maya Tánc és Gimnasztika.

Különösen sok jó eredményt értek el a Tatai Hódy SE kajak-kenusai, közülük is kiemelkedett a Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán testvérpár teljesítménye, akik „bearanyozták” a tavalyi évet, világbajnoki és Európa-bajnoki érmeket szereztek a sok magyar bajnoki cím mellé. Edzőjük, Czina László is nagyon büszke tanítványaira. A Tatai Hódy SE kiemelkedő szakmai teljesítményéért, az elért helyezésekért különdíjban részesült, amit Czina László, a Hódy SE vezetőedzője vehetett át Michl Józseftől, Tata polgármesterétől, Schmidt Gábor helyettes államtitkártól, Rigó Balázs és Purger Zoltán alpolgármesterektől. Czina László: „Óriási megtiszteltetés ez nekünk, hogy ilyen nagy figyelmet kapunk a várostól, amely a sok-sok jó egyesület közül kiemel bennünket, kajak-kenusokat. Ez nem azt jelenti, hogy egy-egy évben jó teljesítményt nyújtott az egyesületünk, hanem folyamatosan ott vagyunk az első tízben.”

Michl József polgármester elmondta: „Szívből gratulálok tehetséges sportolóinknak, felkészítőiknek és természetesen a szülőknek is, hogy az egyáltalán nem könnyű 2022-es esztendőben is ilyen szép eredmények születhettek. Köszönet illeti a támogatókat, és azokat az egyesületeket is, amelyek tavaly ismét fantasz- tikus sportversenyek szervezésével öregbítették Tata hírnevét. A sportélet infrastrukturális háttere is fejlődik. – A városvezető még hozzátette: – Tavaly adtak át a Tatai AC sporttelepén egy új, nagy méretű és egy kisebb műfüves pályát. Emellett az elmúlt időszakban több egyesület is végre tudott hajtani kisebb fejlesztéseket, melyeket az önkormányzat sportalapjából vagy közvetlen támogatással segítettünk.”

A díjátadó ünnepségen közreműködött Jenei Márta és a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ növendékei, Bán Lili Eliza és Vámosi Patrik.