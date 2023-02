Kevés olyan mutató van a jégkorong Andersen Liga alapszakaszában, amelyben nem az UNI Győr ETO HC vagy valamelyik játékosa áll az élen.

A legtöbb gólt a győriek lőtték, szám szerint 110-et, és ők kapták a legkevesebb találatot is (38). Nagy Márk az alapszakaszban 27-szer talált be és a gólpasszokat is összeadva 46 ponttal zárt, 13 ponttal megelőzve mindenkit a kanadai táblázaton. A kapuban Szeles Martin és Mészáros Ákos bőven 90 százalék felett teljesített eddig.

Van még mit javítani azonban a játékon, a zöld-fehérek a középmezőnybe tartoznak a kapott kiállítások számát tekintve, igaz, messze ők védekeznek ilyenkor a legjobban a ligában: a 65 emberhátrányból 59 alkalommal nem kaptak gólt. Az egyik legrosszabb ugyanakkor az emberelőnyös statisztikája az ETO-nak: 10-ből 9 emberelőnyt nem tudtak gólra váltani.

A menetrend szerint a rájátszásban először a Lehel HC U21-et kell kétszer legyőzni – az első meccs Győrben február 15-én, 19 órakor, a második Jászberényben február 21-én, 19.35-kor kezdődik –, majd a döntőbe jutásért már három nyert meccs kell, ahogy a döntőben is három nyert mérkőzéssel avatnak bajnokot március végén.

A mérkőzések továbbra is ingyenesen látogathatók.