Váratlan telefonhívást kapott Vajda György kollégánk két napja a Sportrádióból: most harminc éve, hogy elcsattant az elhíresült pofon, ami Tornyi Barnabástól, az ETO vezetőedzőjétől származott. Akkoriban országos botránnyá fajult az ügy és ezek szerint a három évtized alatt sem veszett a feledés homályába.

Akkoriban Győrött elég puskaporos volt a levegő: az ETO-t nem vetette fel a pénz, a jó eredmények sem jöttek az NB I-ben. Így a háttérben helyi vállalkozók egy csoportja szervezkedni kezdett a változások érdekében. Ennek része volt Verebes József visszahozatala, illetve a csapatot működtető kft. anyagi megerősítése, hogy újra régi fényében csilloghasson a három betű.

Tulajdonképpen csak órák kérdése volt, hogy a klub vezetése az újakkal karöltve bejelentse a változást, amikor nyugati hírlapos kollégánk 1993. február 9-én reggel kisétált a stadionba, hogy beleszippantson a levegőbe. A feszült légkörben „pechjére” összefutott Tornyival, aki előbb csak verbálisan sértegette, majd a klubház folyosóján tettleg is bántalmazta őt. Ez persze nem maradt visszhang nélkül. Az ETO azonnali hatállyal felbontotta a szakember szerződését, aki tagadta, hogy ütött volna és provokációnak tartotta a vele történteket.

A szenzációszámba menő sztori végül bírósági pereskedéssel ért véget. A másodfok is Vajdának adott igazat: Tornyi elkövette a könnyű testi sértést, amiért próbára bocsátották.

Néha a valóság pofonegyszerű.

Kisalföld, 1993. február 10.