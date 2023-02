PLER-Budapest–Agrofeed-ETO-UNI Győr 28–23 (14–8)

Budapest, NB I/B-s férfimérkőzés, 150 néző. V.: Bujdosó, Horváth V.

ETO-UNI Győr: Décsi – Nagy M. 1, Sövegjártó 2, Mátés 3, Ásványi 4, Lang 1, Paár 7. Cs.: Pulai (kapus), Sokoray 2, Molnár R., Lukács S., Győri-Dani, Goór, Pápai, Rosta, Gaál 3. Edző: Bencze József.

Bencze József: – A gratuláció természetesen a PLER-t illeti. Mind védekezésben, mind támadójátékban sokkal alázatosabban küzdöttek, hajtottak. Sajnos ez nálunk elmaradt, bármelyik tényezőt is próbálnám kiemelni, csak periódusokban voltak felvillanásaink. Mikor kicsit közelebb tudtunk volna kerülni az öt-hat gólos különbségről, akkor olyan helyzeteket hibáztunk, amelyeket nem szabadna elrontanunk. Megint előjött az ellenfél kapusával szemben az Andorka-fóbiánk, ami már az őszi mérkőzésen is megmutatkozott. Remélem, sikerül tanulnunk ezekből az idegenbeli rangadókból. Sajnos jelen pillanatban úgy néz ki, ha elhagyjuk a Győr-táblát, akkor a csapat nem tud azon a hőfokon kézilabdázni, mint a hazai mérkőzéseinken. Mivel fiatal csapatnak számítunk, ezekből le kell vonni a konzekvenciákat, tanulni kell belőle. Bármennyire is fájó, el kell ismernünk, hogy jelen pillanatban a PLER sokkal egységesebb és jobb csapat nálunk. Hétfőtől természetesen a szombati hazai mérkőzésre készülünk. A Szeged fiataljai érkeznek. Szintén nagyon komoly erőt képviselő fiatal csapat, ősz óta nagyon sokat fejlődtek. Természetesen egy célunk van: itthon tartani a két pontot, de azt gondolom, ez a szurkolóink nélkül nem sikerülhet, mert ők tudnak átlendíteni bennünket a nehéz periódusokon. Szeretnénk, ha minél többen kijönnének a mérkőzésre.