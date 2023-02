Az NB III Nyugati csoportban a vasárnapi matiné keretében a listavezető Tatabánya lesz a Gyirmót II vendége. A mérkőzésen a hazaiak kispadjáról hiányozni fog majd az edző, Ördög József, akit a legutóbbi fordulóban kiállított a játékvezető, az MLSZ Fegyelmi Bizottsága pedig egy bajnoki meccstől eltilltotta.

„A komáromi mérkőzésen a negyvenötödik percben sárga lapot kaptam, mert szóvá tettem a játékvezetőnek, hogy az ötödik sárgát adja a játékosaimnak. Hosszú még a bajnokság, mondtam neki - kezdi Ördög József, a Gyirmót II halk szavú mestere. - A hajrában aztán a kapusedzőm valóban beszólt a bírónak, de ezért is engem büntetett: a második sárga lap után kiállított. A lefújást követően hiába próbáltam jogorvoslatot keresni nála és a játékvezető ellenőrnél is, meg sem hallgattak.”

A kék-sárgák 1-0-ás vereségel kezdték a szezont, a hétvégén a patinás Tatabány ellen igyekeznek javítani - az eltiltott vezetőedző nélkül.

„Nem ülhetek le a kispadra, meg kell oldalunk a helyettesítésemet. Biztos, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást - vélekedik Ördög József. - A játékunkkal egyébként elégedett voltam Komáromban - nyilván az eredménnyel nem -, mert nagyon nehéz volt olyan csapat ellen futballozni, amely szinte végig csak védekezett. Ráadásul em kaptunk meg egy tizenegyest. A Tatabánya ellen más lesz a képlet, a listavezető valószínű, kezdeményezni és letámadni fog, ők inkább futballozni akarnak, nem úgy, mint a Komárom tette. Bizonyos értelemben emiatt nekünk is könnyebb dolgunk lesz, remélem, jó mérkőzést játszunk majd velük.”

Az érdekesnek ígérkező összecsapás vasárnap 11 órakor kezdődik.