UNI Győr-GYVSE–Tatabánya 8–4 (2–1, 1–1, 3–1, 2–1)

Győr, ob I-es női mérkőzés. V.: Kevi, dr. Donauer.

GYVSE: Torma – Rádli, Finta, Gálicz, Vaszari, Török D. 1, Németh V., Huszti V., Huszti D. 2, Kiss A., Szedlák 2, Dróth, Kurucz 3, Horváth A. Edző: Vogel Zsolt.

Tatabánya: Kovács D. – Zantleitner H., Zantleitner N., Zink, Orbán 1, Becsey, Felkai, Rajna 2, Kovács J. 1, Sóti, Perjési, Kovács D., Szombathelyi. Edző: Zantleitner Krisztina.

Ötméteresből szerezte meg a vezetést a győri csapat, ezt emberelőnyös helyzetét gólra váltva kiegyenlítette a vendéggérda. A negyed legvégén Huszti Dóra távolról volt eredményes, visszaszerezve ezzel a vezetést. A második nyolc percben hamar növelni tudta előnyét a GYVSE, a folytatásban a harmadik szakasz közepén azonban újra egalizált a Tatabánya (3–3). A holtponton Szedlák büntetőjével lendültek át a házigazdák, az utolsó negyednek 6–3-as vezetéssel mehettek neki. Ebben még szépíteni tudott az ellenfél, de Kurucz két szép góllal lezárta a meccset.

Az UNI Győr-GYVSE nagyon fontos három pontot szerzett. Szombaton 18 órakor, ismét hazai pályán, a III. ker. TVE ellen folytatódhat a pontgyűjtés.

Vogel Zsolt: – Lehetett volna szorosabb is a vége, de akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Voltak hullámvölgyek a játékunkban, de higgadtak tudtunk akkor is maradni. A jó védekezésünk volt az alap, ezt kell továbbvinnünk a következő két mérkőzésre.

Zantleiner Krisztina: – Küzdelmes meccs volt, a végén kinyílt az olló, ami annak tulajdonítható, hogy végig élesebb volt a győri csapat.

Huszti Dóra: – Sikerült a megszerzett előnyt egy kisebb szakaszt leszámítva jól menedzselni. Hátul jól ment a játék, ebből elöl is tudtunk építkezni.

Felkai Sára: – A védekezésünkkel alapvetően nem volt akkora gond, viszont a dobott gólok száma nagyon kevés. Csalódottak vagyunk, hogy végül vereséget szenvedtünk.