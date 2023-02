SERCO UNI Győr–PINKK Pécsi 424 143–46 (42–6, 40–11, 24–18, 37–11)

Győr, NB I-es mérkőzés, 100 néző. V.: Minár, Jakab, Földesi.

SERCO UNI Győr: RUFF-NAGY D. 21/6, Dombai 14/6, WENINGER 15/9, TÖRÖK Á. 17/9, Williams 14. Cs.: BACH 17/3, DUBEI 18/6, Oroszová 10, Varga Zs. 16, Rozmán 1. Edző: Cziczás László.

PINKK: TENYÉR 9/3, Vincze 4, Árvai 4, Kovács K. 6, Zsilinszky 5. Cs.: Horváth Zs. 5, SZŰCS 8/3, Borbás 2, Temes, Bojtár, Schmidt, Pucz 3/3. Edző: Kovács Dénes.

Remekül kezdett a hazai csapat, 10–0-nál időt is kért a vendégek edzője, Kovács Dénes. A folytatásban is jöttek a pontok, a vendégek 31–0-nál büntetőből szerezték első pontjukat. Nem sokkal később az első akciókosarat is megszerezte a PINKK. A negyed talán a vártnál is nagyobb különbséggel zárult (42–6).

A második szakaszban a különbség fokozatosan nőtt. A 10. vendégpont a 16. perc elején született meg (58–10). A félidő hajrájában aztán megint kinyílt a győri kosárzsák, a 10. sikeres tripla, majd Varga duplája után 68–10 volt az állás a 17. percben. A nagyszünetben 65 ponttal vezettek a zöld-fehérek (82–17).

A második félidőben a PINKK szerezte az első kosarat, de hamar jött a válasz Török Ágnestől egy tripla formájában. A játék képe nem változott, a harmadik negyed közepén közeledtek a győriek a 100 dobott pont felé (24. perc: 95–21). Ez a 26. percben született meg Dombai Réka duplájával (101–27). A zárófelvonás előtt 106–35 volt a javukra.

Williams kosár plusz büntetőjére egy duplával felelt a PINKK a zárófelvonás legelején. Igazából a nagy kérdés már csak az volt, hogy mennyi lesz a végére a különbség, illetve mennyi pontig jut el csapat, melyben Aaryn Ellenberg és Beatrice Mompremier ezúttal nem lépett pályára, végig a kispadon ülve nézték a társak időnkénti gálázását.