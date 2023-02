A soproniak legújabb játékosa, a francia válogatott irányító Epoupa a mérkőzés délutánján érkezett Sopronba, rá nem számíthatott Gáspár. A döntőnek is beillő negyeddöntőn Böröndy a Sopronnak szerzett vezetést, majd Brooks duplázta meg az előnyt két büntetővel. Bő egy perc elteltével Studer révén a Szekszárd is megszerezte első pontjait. Jobban kezdett a Sopron, amely Kunek hármasa után már 10–4-re vezetett. A szakasz közepén Wallace és Kunek "váltott" triplát, majd úgy növelte egy 7–0-val 13 pontra előnyét a Sopron, hogy több büntetőt is kihagyott. Wallace második triplájával indult a második etap, de Sztankovics nem engedte 10 ponton belülre a Szekszárdot. A vendégeket az újabb hármast dobó Wallace egyedül tartotta versenyben. A szakasz közepén teátrális szóváltásba keveredett Kunekkel és a játékvezetővel – technikaiért. Ez lökést adott a hazaiaknak, akik egy Brooks és Magbegor vezette 9–0-val a szünetig húszpontosra növelték előnyüket.

Szünet után több mint két és fél percig nem esett kosár, a negyed első négy percét 2–2-vel hozták le a felek. Ez a biztosan vezető Sopronnak kedvezett. A 26. percben Mányoky triplájával jutott túl a húsz ponton a Szekszárd, amely 6–0-ás részhajrával közelített, de Varga és Böröndy révén tartotta 15 pont körüli előnyét a Sopron, és 17 egységnyi vezetéssel várta a zárószakaszt. Ennek Varga és Böröndy újabb találataival 20 pont fölé növelte előnyét és eldöntötte a meccset a Sopron.

Gáspár Dávid: – A mi teljesítményünkön is látszódott, főleg a támadásvezetéseken, hogy az elmúlt két hétben voltak játékosok, akik pihentek, válogatott programon vettek részt, egyéni programot végeztek. Sok üres dobóhelyzetet hagytunk ki. Részben a koncentrációra vezethető vissza, részben arra, hogy nem voltunk ritmusosak. Ez bosszantó, fontos része a játéknak, még akkor is, ha a legnagyobb hangsúlyt a védekezésre fordítjuk. Ezen a mérkőzésen és a korábbiakon is ugyanazokkal a problémákkal küszködtünk. A ziccereket, üres helyzeteket illik bedobni, de nem történtek meg. Nem vagyok elégedett, de a továbbjutásnak örülök.