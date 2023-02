"Nekiesett" a Salamanca a Sopronnak, bő egy perc után Cazorla duplájával és Vilaro triplájával 5–0-ra vezetett, időt is kért Gáspár Dávid. Gulbe is "beköszönt" a címvédőnek, majd bő két és fél perc után Magbegor betörésből megszerezte az első vendégpontokat. Két percig 7–2 maradt az állás. A szakasz második fele Faszula és Brooks pontpárbaját hozta. Böröndy bravúros – vagy szerencsés – kosarával és 5 pontos hazai vezetéssel zárult első szakasz.

A második Vilaro második triplájával indult. Magbegor villant, de Rodriguez is betalált távolról, Reisinvgerová center kosarával 10 pont fölé nőtt a hazai előny. A címvédőt a triplát is szerző Magbegor tartotta versenyben, zsinórban szerzett 8 pontjával három pontra hozta fel. A zöld-sárgák zárkózásának a szakasz közepén Vilaro harmadik triplája vetett véget. Ez egy 8–0-ás hazai rohamot indított el, keretében Dominguez is betalált távolról. A félidő hajrájában a Brooks faragott a Sopron újra 10 fölé nőtt hátrányán. A végén Nogics is dobott két hármast, 13 pontos hátránnyal vonult pihenőre a címvédő.

Ez nőtt 19-re rögtön a második félidő elején Carleton és Onyewere hármasa után, közel 70 százaléknál (9/13) állt ekkor triplákból a Salamanca. Gáspár időkérése után Onyewere tovább javított ezen az eddig is kiváló "találati arányon", és 20 pont fölé nőtt a címvédő hátránya. Több mint három perc elteltével Brooks szerezte a második félidő első soproni pontjait. Faszula lépett elő újra vezérré hazai oldalon, Böröndy és főleg Turner jóvoltából nem nőtt a 20 pont körüli különbség. Hiába dobott Újabb triplát a záró etap elején Magbegor, volt válasza a Salamancának. A záró szakasz közepén Czukor két triplája adott lökést a Sopronnak, Brooks hármasával 11-re csökkent a előtt a hátrány. Dominguez bravúros, férfiaknak is becsületükre váló hátraugrós triplája azonban lényegében lezárta a mérkőzést.