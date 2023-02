A péntek óta együtt készülő nemzeti csapat csütörtökön 17 órakor Izlandot, vasárnap pedig 17.45-től Romániát fogadja a DVTK Arénában. A magyarok négy meccs után két-két győzelemmel és vereséggel állnak a C csoportban, és sikeres hajrával jó esélyük van arra, hogy csoportmásodikként kijussanak a kontinenstornára. Az éllovas spanyolok már biztos Eb-résztvevők. A keretben öt győri – a játékosok közül Dombai Réka, a válogatott csapatkapitány Dubei Debóra és Török Ágnes, a szakmai stáb tagja Cziczás László, a SERCO UNI Győr vezetőedzője, illetve Burdi Szabolcs fizioterapeuta – és egy soproni, Varga Alíz szerepel.

"Van elég tudásunk, önbizalmunk és elhivatottságunk az Eb-szereplés kiharcolásához – kezdte a szakvezető. – Határ Bernadett és Lelik Réka játékára nem számíthatok, de előbbi novemberben sem játszott, bízom benne, hogy akik itt vannak, a legjobbjukat fogják nyújtani. Izlandot minél nagyobb pontkülönbséggel kell vernünk, majd követni a többi eredményt, és ha minden jól megy, a második mérkőzést elegendő csak megnyernünk" – fejtette ki.

A tervekhez bizakodásra ad okot, hogy a válogatott 2021 novemberében 115-58-ra nyert Izlandon, három hónappal ezelőtt pedig 99-40-re diadalmaskodott Romániában.

Török Ágnes a románok elleni idegenbeli találkozón .

Fotós: fiba.basketball

Szalay Ferenc, a szövetség (MKOSZ) elnöke kiemelte, ez egy fiatal válogatott, amely az elmúlt 9–10 év tudatos építkezésének köszönhetően mára beérett.

"Négy európai szinten pallérozódó magyar klub van, soraikban sok magyar játékossal. A célunk az olimpiai részvételt lehetővé tevő selejtezős szereplés. Az MKOSZ mindent megtesz azért, hogy az utánpótlás magas szinten működjön, 20–22 ezer igazolt játékossal indultunk, most közel százezernél járunk, a fejlődés egyértelmű" – tette hozzá.

A júniusi, szlovén-izraeli közös rendezésű Eb-ről a nemzetközi szövetség az ukrajnai háború miatt kizárta Oroszországot és Fehéroroszországot, így az F és az I csoportból már csak a csoportelsők kerülnek az Eb-re, a csoportmásodikok biztosan nem. A maradék nyolc csoport másodikjai közül a legjobb négy csatlakozik majd a tíz csoportgyőzteshez és a két rendezőhöz – amennyiben egyik rendező ország sem kvalifikálja magát a selejtezőből. Ha megteszi, akkor ez további csoportmásodikok kijutását jelentené.

A válogatott bő kerete – Aho Nina (DVTK), Dombai Réka (UNI Győr), Dubei Debóra (UNI Győr), Goree Cyesha (Szekszárd), Horváth Bernadett (Csata), Kányási Veronika (DVTK), Kiss Angelika (DVTK), Kiss Virág (PEAC), Mérész Beatrix (Basket Team Crema, Olaszország), Miklós Melinda (Szekszárd), Studer Ágnes (Szekszárd), Tóth Franka (BEAC), Török Ágnes (UNI Győr), Varga Alíz (Sopron Basket), Wentzel Nóra (PEAC).

A csoport állása: 1. (és már Eb-résztvevő) Spanyolország 8 pont, 2. Magyarország 6, 3. Románia 5 (215–333), 4. Izland 5 (239–358).

Hogyan juthat ki a válogatott az EB-re?

Alább egy hosszabb elemzés olvasható, mely levezeti, miként is lehet ott a nyári kontinenstornán a magyar válogatott.

A mieink ugyebár a C csoport második helyét foglalják el jelenleg, Spanyolország pedig már biztosan az első helyen végez. A 10 csoportelső mellett a négy legjobb csoportmásodik, illetve a két rendező, Szlovénia és Izrael szerepelnek majd az Eb-n – amennyiben a szlovénok és/vagy az izraeliek benne vannak a négy legjobb csoportmásodikban, úgy természetesen a kijutó csoportmásodikok száma 5-re vagy 6-ra ugrik.

Mivel vannak háromcsapatos csoportok is, így a csoportmásodikok összevetésében a csoportnegyedik elleni eredmények kiesnek a kvartetteknél – nálunk jelen pillanatban a Románia elleni sikerrel lenne ez a helyzet, de az izlandiak elleni nagykülönbségű győzelem például bennmaradna.

Oroszország és Fehéroroszország kizárása után a FIBA úgy döntött, hogy az F és az I csoportból csak az első kvalifikálja magát az Európa-bajnokságra, így kettővel kevesebb a potenciális ellenfelek száma, csak nyolc csoportmásodikkal kell számolnunk.

A mieink két győzelemmel 2–2-t vinnének a csoportmásodikok összevetésébe – a két idegenbeli mérkőzés után nem túlzás kijelenteni, hogy papírforma szerint ez a két siker finoman fogalmazva hozható. Hogy mennyivel kellene legyőzni mondjuk Izlandot, az persze nagyobb kérdés, de összességében jól állunk.

Mindössze két csoport van, ahol egyáltalán esély van arra, hogy a csoportmásodik 3–1-et vigyen az összevetésbe. Az E csoportban Szerbia vagy Horvátország végezhet így, ha a horvátok idegenben legyőzik a szerbeket, Szerbia pedig idegenben veri Bulgáriát. A másik lehetőség a G csoport, de ezt egy kicsit bővebben is kifejtjük, mert ez a legbonyolultabb négyes.

A mieink a két spanyol meccsel és az Izland elleni sikerrel +42-vel állnak jelenleg – ez tovább javul, ha nyerünk az izlandiakkal szemben. Ezt kell vizsgálni a többi csoporthoz viszonyítva.

Az A csoportban Belgium, Németország és Bosznia-Hercegovina is lehet második. A németek +10-zel állnak, de mennek még Belgiumba, és fogadják a bosnyákokat – náluk 32 ponttal jobban állunk úgy, hogy Belgiumban nem ők lesznek az esélyesek. A bosnyákok -73-mal rendelkeznek, nekik innen gyakorlatilag semmi esélyük nincs, hiába győzik le esetleg az utolsó fordulóban a németeket is az észak-macedónok után. Számunkra a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha Belgium kikapna otthon a németektől, mert ebben az esetben a belgák is lehetnének csoportmásodikok, és ők ebben az esetben +63-ról romlanak vissza a Németország elleni vereség mértékével. Ez viszont azt is jelenti, hogy ha legalább 21 ponttal legyőzzük Izlandot (ne feledjük, idegenben 57 ponttal nyertünk), akkor Belgiumnál is biztosan jobbak leszünk – már amennyiben a belgák a csoportjuk második helyén végeznek.

A B csoportban nagyon hasonló a helyzet a francia-litván-ukrán hármassal, de mégis egyszerűbb ez a csoport a szempontunkból. Franciaország +29-cel áll jelenleg két riválisával szemben, úgyhogy ha kikap Litvániától, biztosan rosszabb lesz nálunk. Litvánia fogadja még a franciákat, és utazik Lettországba az ukránok ellen, de jelenleg -8-as kosáraránya van a két együttes ellen – innen egy franciák elleni találkozóval nagyon nehéz lenne annyit javulni, hogy a közelünkbe érjenek a baltiak. Ukrajna -21-gyel áll, és Litvániát fogadja – legalább 64 ponttal kellene nyernie, hogy az összevetésben elénk tudjon kerülni.

A D csoportban egyszerűbb a helyzet. Elvileg Törökország még nem nyerte meg a csoportot, de csak elvileg, hiszen az utolsó fordulóban Albániába utazik. Szlovénia rendezőként kint van – ha csoportmásodik lesz, teljesen mindegy, hogy megelőz-e minket, és top4-ben lesz a csoportmásodikok között, mert ha igen, akkor 1-gyel több csoportmásodik jut ki az Eb-re. Lengyelország pedig csak abban az esetben vihet 2–2-t a csoportmásodikok összevetésébe, ha legyőzi hazai pályán a törököket és idegenben a szlovéneket is – jelenleg 0–2-vel és -18-cal áll ebből a szempontból.

Az E, az F és az I csoport szóba került már más-más okokból, így összesen három csoport maradt, ahol 2–2-es csoportmásodik papíron még megelőzhet minket.

A G csoport a legkuszább csoportmásodik szempontból, mert Görögország valószínűleg megnyeri a csoportot – jelenleg 4-0-val áll az élen, Portugáliában és Észtországban fog még szerepelni. Hogy ki lesz a csoportmásodik, és milyen eredményeket vihet tovább, az viszont erősen kérdéses még. A jelenleg 2–2-vel második portugálok például kétszer is legyőzték Észtországot, kikaptak viszont Nagy-Britanniától, így nagyon nem mindegy nekik, ki lesz a harmadik. Ha az észtek, akkor ha Portugália legyőzi Görögországot, megvan a másik csoport is (az E mellett), ahol 3–1-gyel továbbjutó csoportmásodik lehet. Ha a portugálok kikapnak a görögöktől, akkor maximum 2–2-t vihetnek tovább, és +36-ról fognak majd romlani, úgyhogy nem kerülhetnek elénk. Ez a kvartett azonban minden, csak nem egyszerű. Az észtek és a britek is 1–3-mal állnak jelenleg, pályázhatnak még a csoport második pozíciójára is. A szigetországiak ráadásul nem játszanak már a görögökkel, de ha a portugálok lesznek a harmadikok -7-tel indulnak neki a Portugália elleni hazai meccsnek, ha viszont az észtek szerzik meg a harmadik helyet, 0–3-mal lényegében el is szálltak.

A H csoport hasonló képet fest, de némi módosítással. Innen Olaszország már biztosan kijutott 4–0-val, miután kétszer is legyőzte Szlovákiát (2–2). A harmadik helyen pedig nagy valószínűséggel Luxemburg (1–3) végez majd, mert az egymás elleniben sokkal jobbnak bizonyult Svájcnál (1–3). A szlovákoknak Luxemburgot kell tehát legyőzniük ahhoz, hogy 2–2-t vigyenek majd tovább, de az olaszok elleni két meccsel és a luxemburgiak elleni idegenbeli találkozóval egyelőre csak -4-gyel állnak – legalább 46 ponttal kellene jobban megverniük a miniállam válogatottját, mint nekünk Izlandét, ez megint inkább matematikai esély, mint reális.

A J csoport maradt már csak hátra. Itt a lettek 3–0-val kijutottak, és jelenleg a rendezőként szintén biztos résztvevő Izrael a második (1–2) Svédországot megelőzve (0–2). Itt egyrészt a svédeknek le kellene győzniük Izraelt, másrészt utána Lettországot is felül kell múlniuk, hogy 2–2-es csoportmásodikok lehessenek, a két meccsnek pedig -26-os kosáraránnyal mennek majd neki – ebből is nagyon nehezen látni, hogyan lehet legalább +43 vagy annál jobb kosárarány. Azzal az esettel megint nem kell foglalkoznunk, hogy mi van akkor, ha Izrael a legjobb csoportmásodikok közé kerül – ahogy Szlovénia esetében, ebben a forgatókönyvben is automatikusan nőne a kijutó csoportmásodikok száma.

Összességében nézve tehát összesen két csoport van, ahol a csoportmásodik 3–1-gyel végezhet, és ahhoz, hogy ezek összejöjjenek, a papírformának mindenhol borulnia kell – a szerbeknek otthon kell vereséget szenvedniük a horvátok ellen, a portugáloknak pedig felül kell múlniuk a görögöket. A legrosszabb forgatókönyvben Belgium lesz az A csoport második helyezettje, amely jelenleg messze a legjobban áll a potenciális ellenfelek közül (abban az esetben, ha végül tényleg második lesz), így a realitások talaján maradva jelenleg úgy néz ki, hogy ha legalább 21 ponttal megverjük Izlandot, majd akár egyetlen ponttal is felül tudjuk múlni Romániát, akkor kint vagyunk az Eb-n.

Az ötödik forduló február 9-én nagyon sok kérdésre választ ad. Például arra is, hogy nekünk milyen kosárarányunk lehet a csoportmásodikok számolgatásánál, illetve a többi csoportban is rengeteget tisztulhat a kép.