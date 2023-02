Gyurka János: - Gratulálok és sok sikert kívánok az ETO-nak, amely ma olyan tempóban kézilabdázott, amit mi nem tudtunk felvenni. Kiváló volt a védekezésük, amivel távol tartottak bennünket a kapujuktól, a gyors lerohanásiakból pedig könnyű gólokat szereztek. Küzdött, harcolt a csapatom, próbáltam megfelelő időt is adni a játékosoknak, de ezen a találkozón nem sikerült közelebb kerülni a jól játszó vendégekhez.

Ambros Martin: - Nagyon felkészültünk erre a találkozóra, hiszen tudtuk, hogy Mosonmagyaróváron nem könnyű győzni. Boldog vagyok, hogy sikerült és büszke is csapatomra, amely ma remekül dolgozott. Az volt a kulcs, hogy az MKC gyors átmeneteit hatvan percig kontrolláltuk, egy szakaszban pedig úgy domináltunk, ami el is döntötte a találkozót.

A tabella

1. Győri Audi ETO KC 15 14 - 1 475-346 28 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 13 12 1 - 429-318 25

3. DVSC Schaeffler 15 10 1 4 439-386 21

4. Motherson Mosonmagyaróvár 13 8 - 5 398-355 16

5. Praktiker-Vác 13 7 2 4 345-335 16

6. Siófok KC 13 6 1 6 343-345 13

7. Dunaújvárosi Kohász KA 13 5 2 6 333-387 12

8. MTK Budapest 14 4 2 8 391-406 10

9. Moyra-Budaörs 12 4 2 6 301-326 10

10. Kisvárda Master Good SE 13 5 - 8 297-325 10

11. Alba Fehérvár KC 12 4 2 6 302-344 10

12. Békéscsabai Előre NKSE 13 3 - 10 316-375 6

13. Érd 13 2 - 11 321-388 4

14. NEKA 12 1 1 10 277-331 3

Percről percre

60. perc: Schatzl éles szögből a kapufát találja el. Stranigg lövi a 20. hazai gólt. 20-28. Despotovic lövése elmegy a kapu mellett. Lancz még betalál a legvégén. 21-28. Hét góllal veri tehát az Audi ETO az MKC-t a vármegyei rangadón.

59. perc: Despotovic elejti a labdát, de Farkas J. megmenti a győri akciót.

58. perc: Fodor Csengét kiküldik két percre, mert eltalálta ellenfele lövésre lendülő kezét. Bardi be tud fordulni, a kapufát találja el, de a hazaiak hétméterest dobhatnak. Tóth E. a kapufát találja el.

57. perc: Hansen átadása nem jó Fodornak a szélre.

56. perc: Tóth E. büntetőt értékesít. 19-28. Hansen lövése elszáll a kapu fölött. Kovács P. lövése is hasonló a másik oldalon.

55. perc: Tóth E. újabb lövését Toft védi. Farkas J. alig pár másodperccel a beállása után gólt szerez. 18-28.

54. perc: Tóth E. lövését blokkolják a győriek. Hansen passza nem jó Blohmnak.

53. perc: Blohm nem talál kaput.

52. perc: Nze Minko ziccerét Mistina hárítja. Kovács P. gyors gólt szerez a másik oldalon. 18-27.

51. perc: Tóth Eszter átlövése a jobb felsőben köt ki. 17-27.

50. perc: Nze Minko passza nem ér el Blohmig.

49. perc: Blohm eredményes. 16-27. Kovács P. próbálkozik középről, Toft védi ezt is.

48. perc: Bardi lövése után a hazai közönség ítélt volna valamit, ám a játékvezetők szerint nem történt szabálytalanság. Sztankovics Kyra az első gólját szerzi aztán. 16-27.

47. perc: Lancznak végül összejön a gól, középről. 15-26. Győri-Lukács lövését védi Mistina.

46. perc: Lancz lövését védi Toft. Schatzl kapja az indítást: ez is gól. 14-26. Bardi lövése Toftról pattan a kapufára.

45. perc: Tóth G. lövése kapu mellé megy, de mintha lökték volna közben. Sípszó nincs, a másik oldalon Győri-Lukács lövése elszáll a kapu mellett.

44. perc: Tóth G. ezúttal sem tud túljárni Toft eszén. Schatzl ziccere ellen viszont Mistinának nincs ellenszere. 14-25.

43. perc: Ryu hát mögötti passza nem jut el Borchig.

42. perc: Lancz is lapos lövéssel próbálkozik, Toft ezt is védi.

41. perc: Ryu góljára gyorsan jön a válasz Tóth Gabriellától. 14-24. Mistina védi Oftedal lövését.

40. perc: Nze Minko szerez lerohanásból gólt. 13-23. Tízzel megy az ETO, Gyurka János időkéréssel reagál erre. Toft védi Ivancok lövését.

39. perc: Broch befordul, és a kapufáról pattan a kapuba a lövése. 13-22. Tóth G. labdát veszít.

38. perc: Tóth G. talpról, laposan lő, de Toft hárítani tud.

37. perc: Albek passzát ellopja Schatzl, és a kapuig robog. 13-21.

36. perc: Oftedal ellen fújnak a játékvezetők. Albek kísérlete a sáncon hal el. Ryu indítása nem jó Schatzlnak.

35. perc: Tóth E. is értékesíti a büntetőt a másik oldalon. 13-20. Schatzl kínaival próbálkozik, de Mistina védeni tud.

34. perc: Győri büntető jöhet, Oftedal belövi. 12-20.

33. perc: Broch most betalál, Ivancokkal a nyakán. 12-19. Ivancokot kiküldik két percre. Tóth N. passzát Albek nem tudja megfogni.

32. perc: Stranigg gyorsan válaszol - ez az első találata a hazai szélsőnek. 12-18. Broch nem talál kaput. Tóth. N. lövését hárítja Toft (az ETO nem cserélt kapust a második félidőre).

31. perc: Mistina áll most a hazai kapuban. Ryu passza pontatlan. Ivancok a kapufát találja el. Ryu ad gólpasszt Oftedalnak. 11-18.

30. perc: Oftedal ejtését leszedi Szemerey a levegőből. Pásztor eredményes. 11-16. Győri időkérés 26 másodperccel a félidő vége előtt. Blohmnak jó a bepassz. 11-17. A dudaszó előtt Kovács P. még eltalálja a kapufát. Hatgólos győri előny a szünetben.

29. perc: Belemenés Blohmnál. Tóth E. passza nem jó a szélre.

28. perc: Kovács P. kerül ziccerbe, ezt most belövi. 10-15. Oftedaltól jön a válasz. 10-16. Lancz lövését védi Toft.

27. perc: Kovács P. lövését védi Toft. Labdát veszít az ETO.

26. perc: Schatzl először eredményes ma. 9-15. Blohm rántja le Tóth Esztert: ez is két perc.

25. perc: Nze Minko eredményes. 9-14. A gyors hazai támadás végén Tóth E. lő, Toft hárít. Haugted lövését blokkolják az óvári védők. Ivancok áll ki két percre.

24. perc: Tóth E. értékesíti az első hazai hétméterest. 9-13.

23. perc: Hiba ismét mindkét oldalon. Tóth E. a kapuba talál, de belefújnak a játékvezetők.

22. perc: Ivancok ismét a gólszerző. 8-12. Gros adja a választ. 8-13.

21. perc: Gros lövését védi a kapus. Toft is védi Stranigg kísérletét.

20. perc: Hiba mindkét oldalon támadásban, jöhet megint az MKC. Ivancok eredményes. 7-12.

19. perc: Ivancok épp Toft kezébe dobja a labdát. Blohm indul meg, kapja is a labdát, be is dobja a gólt. 6-12.

18. perc: Oftedal a kapufát találja el.

17. perc: Albek lövését védi Toft.

16. perc: Blohm eredményes. 6-10. Ryu most a jobb szélső a győrieknél. Tóth N. lövése megint nem ér el a kapuig. Gros betalál a védőkkel a nyakán. 6-11.

15. perc: Albek lövése elhal a sáncon. Labdát veszít az ETO, Mihály P. betalál a másik oldalon. 6-9.

14. perc: Oftedal lövése nem talál kaput.

13. perc: Mihály Petrához nem jut el a passz.

12. perc: Broch ziccerét védi Szemerey. Nze Minko ellen fújnak támadóhibát. Hazai időkérés.

11. perc: Fodor eredményes a bal szélről. 4-9. Mihály Petra góljával zárkózik az MKC. 5-9.

10. perc: Straniggnak lőnie kellene már, hiszen passzívig játszanak az óváriak, de nem tud már lőni, így elveszik a labdát a játékvezetők a hazaiaktól.

9. perc: Albek töri meg a hazai gólcsendet. 4-7. Gros zárja le góllal a győri támadást. 4-8. Tóth Eszter ráadásul kap két percet büntetésként.

8. perc: Labdát veszít az MKC, Nze Minko szerez gyors gólt. 3-6. Aztán újabb óvári hiba után Broch növeli a győriek előnyét. 3-7.

7. perc: Nze Minko góljával már az ETO-é az előny. 3-4. Toft védi Mihály lövését. Győri-Lukács eredményes. 3-5.

6. perc: Albek hibája utána Haugsted egyenlít. 3-3. Tóth E. pontatlan passza után Fodor iramodik meg, a ziccerét azonban védi Szemerey.

5. perc: Nze Minko harcol ki büntetőt. Gros dobja. Gros bedobja. 3-2.

4. perc: Pásztoré az újabb óvári gól. 3-1.

3. perc: Oftedal passza nem jó, támadhat az MKC. Ivancok révén megint a hazaiak kerülnek előnybe. 2-1.

2. perc: Belemenés Albeknél.

1. perc: Fehérben a győriek, kékben az óváriak. A hazaiak kezdik a mérkőzést. Albek szerzi az első gólt. 1-0. Gros egyenlít gyorsan. 1-1.

Szerdán 18 órakor a címvédő Audi-ETO a Motherson-Mosonmagyaróvári KC otthonában lép pályára NB I-es női mérkőzése. A beharangozó ide kattintva érhető el, a mérkőzés itt is nézhető.