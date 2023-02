Mosonmagyaróvár-FTC 22-22

Percről percre

60. perc: Passzívig támad az FTC. Klujber éles szögből leadott lövését Szemerey védi. A meccs végéig támad az MKC, az időn túli szabaddobást a blokk hárítja.

59. perc: Kovács P. találatával ismét egyenlő az állás. 22-22.

58. perc: Malestein talál a kapuba a rövid oldalon. 21-22.

57. perc: Szöllősi-Zácsik kiejti a labdát. Időkérés a hazai oldalon. Tóth E. passza kimegy a pályáról.

56. perc: Szucsánszki áll ki két percre, Kovácsot ütötte el védekezés közben. Janurik védi Pásztor ziccerét.

55. perc: Hétméteresből egyenlít Klujber. 21-21.

54. perc: Passzívig támad az emberhátrányban játszó MKC. Lövésre már nincs lehetőség.

53. perc: Nem jó a beálló megjátszása most a hazaiaknál. Kiegészül a fehérmezes csapat. Szinte azonnal jön az újabb kiállítás, most Ivancok révén a Fradi kerül emberelőnybe. Malestein most betalál. 21-20.

52. perc: Malestein lőhet a hosszú ferencvárosi akció végén, de nem talál kaput.

51. perc: Hársfalvi eredményes a bal szélről. 20-19. Bölk kiáll két percre, Pásztor mezét szedte le kis híján. Szabaddobásból eredményes Tóth G. 21-19.

50. perc: Pásztor kap jó bejátszást, ennek végre már gól a vége! 20-18. Kiegészül az Ferencváros.

49. perc: Üres kapuval támad az FTC. Passzívig tart az akció, amikor Bölk lövését Szemerey védi.

48. perc: Gyurka János időt kér. Tomori találja arcon Ivancokot: két percre kiáll ezért. Tóth G. passza megint pontatlan.

47. perc: Nem jó Tóth G. passza a jobb szélsőnek. Szöllősi-Zácsik szólója után megszületik a mérkőzés 37. gólja. 19-18.

46. perc: Tóth E. lövését ezúttal is védi Janurik. Szöllősi-Zácsik távoli lövését védi Szemerey.

45. perc: Ismét passzívig támad az óvári együttes. Sorra kapja a szabaddobásokat az MKC.

44. perc: Jól védekezik az FTC is, nem tud gólt szerezni a hazai együttes. Márton G. lövését védi Szemerey.

43. perc: Szemerey védi Szöllősi-Zácsik próbálkozását.

42. perc: Nincs gól sem az FTC, sem az MKC támadása végén.

41. perc: Szöllősi-Zácsik töri meg a fővárosi csapat gólcsendjét. 19-17. Passzívig támad az MKC. Tóth E. lövését Janurik tenyereli ki.

40. perc: Tóth G. lövését védi Janurik.

39. perc: Kovács P. kiáll két percre - igazából sem ő, sem a közönség nem érti, hogy miért. Gól nincs az emberehátrányból, mert Szöllősi-Zácsik lövése a kapufát találja le. Aztán Tóth E. is a kapufát találja el, de a labda marad a hazaiaknál.

38. perc: Lancz nagy gólt szerez. 19-16. Elek Gábor időt kér.

37. perc: Malestein a kapufára ejti a labdát.

36. perc: Klujber lövését védi Szemerey. Tóth E. eredményes. 18-16.

35. perc: Keményen védekezik az MKC. Ez sem akadályozza meg Bölköt a gólszerzésben, de azonnal jön a válasz Straniggtól. 17-16.

34. perc: Belemenés Tóth Eszternél. Lekic lövését lábbal védi Szemerey.

33. perc: Lancz lövését ismét védi Janurik. Kisfaludy eredményes egy gyors akció végén. 16-15.

32. perc: Tóth Eszer pattintja a labdát a kapuba. 16-14. Bölk lövése pontatlan. Lancz lövését ki tudja ütni oldalra Janurik.

31. perc: Folytatódik a mérkőzés. Bölk eredményes. 15-14.

30. perc: Klujber gólt szerez. 15-13. Tóth G. labdát veszít, és a félidő végét jelző dudaszó előtt még védenie kell egyet az óvári kapusnak Klujber lövése után.

29. perc: Tóth G. büntetőjét védi Bíró. Klujber viszont értékesíti a büntetőt a másik oldalon. 14-12. Albek veszi be Janurik kapuját. 15-12.

28. perc: Albek ellen belemenést fújnak. Belemenés Cirjenics-Kovacsicsnál. Aztán szándékos láb miatt két percre kiállítják Kukelyt.

27. perc: Mistina kivédi Malestein hétméteresét.

26. perc: Papp Dorka góljával szépít az FTC. 13-11. Hársfalvi kiáll két percre, Tóth G. büntetőt értékesít. 14-11.

25. perc: Lancz most az, aki értékesíti a hazai hétméterest. 12-10. Szemrey védi Cirjenics-Kovacsics Anikó lövését, aztán Tóth G. szerez üres kapus gólt. 13-10.

24. perc: Gól Ivancoktól. 11-9. Kukely betalál, aztán a visszafutó Malestein két kézzel ellöki Pásztort, emiatt kiállítják két percre. 11-10.

23. perc: Bölk átlövésből egyenlít. 9-9. Tóth G. is lapos lövéssel veszi ba a kaput. 10-9. Pásztor labdát szerez.

22. perc: Szemerey védi Klujber lövését. Lancz révén vezet az MKC. 9-8. Időt kér az FTC.

21. perc: Pásztor kap szenzációs passzt a saját térfeléről, ám Janurik a kapufára tudja tolni a lövését.

20. perc: Szöllősi-Zácsik talál rést az óvári falon. 7-8. Kapufás gól Tóth Gabriellától. 8-8.

19. perc: Pásztor egyenlít. 7-7.

18. perc: Ezúttal nem jó az indítás Kisfaludynak. Bölké az első kiállítás a vendégeknél.

17. perc: Nincs gól Márton lövése után sem, a kapufa segíti ki Szemereyt. Hazai időkérés. Janurik védi Lancz lövését.

16. perc: Janurik védi Ivancok lövését.

15. perc: Klujber lövését védi Szemerey.

14. perc: Ismét Lekic eredményes. 5-7. Lancz góljával egyetlen gólra olvad a különbség. 6-7.

13. perc: Hasonló gól a válasz is, Lekictől. 4-6. Tóth E. értékesíti a második hetesét is. 5-6.

12. perc: Kovács P. talpról lő a bal alsóba. 4-5.

11. perc: Malestein már passzívban talál a kapuba. 3-4. Janurik védi Faragó lövését, a gyors indítás végén Márton eredményes. 3-5.

10. perc: Pásztort is kiállítják két percre.

9. perc: Tóth E. szerez gólt, még emberhátrányból. 3-3.

8. perc: Faragót kiállítják két percre. Szemerey védi Márton G. lövését.

7. perc: Márton a kapufát találja el.

6. perc: Hiba mindkét oldalon a támadásban.

5. perc: Kovács P. harcol ki hétméterest, Kisfaludy lökte őt két kézzel. Tóth E. értékesíti a büntetőt. 2-2. Klujber találatával ismét vezet az FTC. 2-3.

4. perc: Janurik védi Tóth E. lövését, a labda viszont marad a hazaiaknál.

3. perc: Ismét labdát veszít az MKC. Kisfaludy talál a kapuba beállóból. 1-2.

2. perc: Jobb szélről jön az egyenlítés Malesteintől. 1-1. A kapufára lövi a lefordulás utáni ziccert Klujber.

1. perc: Sötétkékben az óváriak, zöldben a fővárosiak. A hazai együttes kezdi a mérkőzést. Talpról, test mellől lövi a meccs első gólját Kovács Patrícia. 1-0.

Az MKC az elmúlt hetekben kemény sorozatba kezdett bele, hiszen az Európa-ligában itthon és idegenben is megmérkőzött a dán Ikasttal, múlt héten az Audi-ETO-val találkozott hazai környezetben, most pedig a Fradival kell összcsapnia.