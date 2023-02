Albek Anna, a mosonmagyaróváriak válogatott jobbátlövője így nyilatkozott az esélyekről: – A Magyar Kupa-sorozat is előkelő helyen van a terveink között, nagyon szeretnénk ott lenni a négyes döntőben. Nekem már sikerült eljutnom a Final Fourba, még Németországban, és szeretném ezt most elérni a mosonmagyaróvári csapattal is. A Siófok kemény ellenfél lesz és az sem szerencsés, hogy idegenben kell pályára lépnünk. Izgalmas csatára számítok, igazi kupamérkőzésre, ahol egy mérkőzésen dől el, melyik gárda a jobb, melyik jut tovább a legjobb nyolc közé. Komoly terhelés közben van mindkét együttes, a hétvégén is fontos találkozó vár ránk és a Balaton-parti gárdára. Az ilyen sorozatmérkőzések közben minden siker, jó teljesítmény segít továbblépni, nekünk pedig vannak céljaink, amelyekben a siófoki Magyar Kupa-mérkőzés fontos állomás.