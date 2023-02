Ahhoz, hogy életben maradjanak a mosonmagyaróváriak továbbjutási esélyei, mindenképpen győzniük kell Gyurka János tanítványainak. Ez nem ígérkezik könnyűnek, bár hazai környezetben simán, 35–29-re nyertek Tóth Eszterék, akik kemény sorozatban vannak, de a hétközi, Fradi ellen szerzett bravúrpont mindenképpen lendületet adhat számukra.

– Sok szurkolótól kaptam kedves üzeneteket, nagyon boldog vagyok, hogy örömet tudtunk szerezni nekik, a városnak – nyilatkozta a csapatkapitány Tóth Eszter. – Ismét fantasztikus volt a hangulat az UFM-arénában, rengeteget segített nekünk a közönségünk, akik nélkül nem tudtuk volna elérni ezt a klubtörténelmi sikert. Biztosan tudunk majd erőt meríteni ebből a találkozóból, de nagyon fontos, hogy reálisan értékeljük a játékunkat, a helyzetünket. Ez a pont jól jött a nagyon kiélezett magyar bajnokságban, ebben a sorozatban azonban még sok mérkőzés van hátra. Az Európa Liga-csoportmeccsek viszont a végéhez közelednek és mi szeretnék megragadni az esélyünket. Ehhez a hétvégén győznünk kell Norvégiában, ami szintén nehéz lesz, mert a Fana hazai pályán meglepte a nagycsapatnak számító Nantes gárdáját. Felkészülten kell tehát pályára lépnünk Bergenben, figyelnünk kell a norvégok ügyes belső játékosaira, az erőteljes átlövőkre. Azt gondolom, a megfelelő alapállóképességünk miatt, bírjuk a sorozatmérkőzéseket, sőt, az ETO és az Ikast elleni találkozók felkészítettek bennünket arra, hogy a Fradi ellen megfelelő tempóban kézilabdázzunk. Az edzéseken a frissítés, a regeneráció továbbra is főszerepben van, és az immunrendszerünket is próbáljuk felkészíteni a betegségekkel szemben. Azt pedig lassan már megszokjuk, hogy mindig kéznél van az utazó listánk, nagyon nem kell kipakolni a bőröndünkből. Sok feladatunk van, elérhetőek a céljaink és így készülni is könnyebb, hiszen most nagyon igaznak érezzük az „evés közben jön meg az étvágy” mondást.

– Megéltük a szerdai mérkőzést, nyilvánvalóan nagy öröm a számunkra, hogy pontot tudtunk szerezni a Ferencváros ellen, ki tudtuk szolgálni a közönségünket – ezt már Gyurka János, a Motherson-Mosonmagyaróvár vezetőedzője mondta. – Viszont nem szabad most megállni, leragadni ennél a találkozónál, mert ez csak annak a sorozatnak a része, amelyben szeretnénk a lehető legjobban szerepelni. Ma már a következő találkozóra kell fókuszálnunk, hiszen nagyon kevés időnk van, szinte csak egy napunk arra felkészülni. Próbálunk olyan tempóban, sebességen kézilabdázni, amit még tanulnunk, szoknunk kell, de az egyértelműen látszik, hogy ha eredményesek akarunk lenni, akkor ezen az úton kell haladnunk. Ebből a szempontból kell tehát kielemezni az FTC-mérkőzést, feleleveníteni a Fana elleni első találkozót és kiosztani a lányoknak a feladatokat. A tanulságokat, a tapasztalatokat a soron következő találkozón kell hasznosítani, amire nekünk most nagy szükségünk is lesz Norvégiában. Biztos vagyok abban, hogy a Fana nagyon küzd majd, emlékezetessé akarja tenni utolsó hazai csoportmérkőzését. Önbizalmat adhat nekik a Nantes elleni győzelmük, nekünk pedig nehezíti a helyzetünket, hogy ismét utaznunk kell, a hosszú, téli repülések minden nehézségével. Ismét nagyon komoly feladat vár ránk a hétvégén, de én bízom abban, hogy vasárnap is le tudunk hívni egy olyan teljesítményt, amellyel meg tudjuk nyerni a norvégok elleni idegenbeli mérkőzést.