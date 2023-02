Gyurka János vezetőedző így nyilatkozott a találkozóról: "Februárban heti két mérkőzés vár ránk, még a magyar bajnokságban is a Bajnokok Ligája szereplő győri és ferencvárosi csapat is ellenfelünk lesz, illetve volt. Ezt követik a Siófok és Debrecen elleni találkozók, a hétvégeken pedig az Európa Ligában a visszavágók. Van, hogy kevesebb és persze olyan is, hogy több az esélyünk a sikerre, de a legfontosabb, hogy pozitív élményekből merítsünk erőt. A saját játékunkra kell koncentrálnunk, a lehető legtovább nyújtva azokat a játékperceket, amikor valódi ellenfelei vagyunk ezeknek a kiváló csapatoknak. A nemzetközi elit szintjén kell megoldanunk a védekezést, így ki kell zárnunk a technikai hibákat és ezen a sebességen szükséges jó döntéseket kell hoznunk a támadásaink során. Nem egyszerű feladat, de kizárólag akkor fejlődünk, úgy lépünk előre, ha ezt elsajátítjuk."

Stranigg Zsófia, a csapat balszélsője így várja a találkozót: "Hallottuk, hogy közel ötven mosonmagyaróvári szurkoló utazik Dániába, ami a számunkra igazán szívmelengető érzés. Óriási extra motivációt jelent ez a számunkra, hiszen a jelenlétük, a buzdításuk Buzauban is hozzásegített bennünket egy jó teljesítményhez. Abban bízunk, hogy most is tudunk majd olyan jó mérkőzést játszani, amely megerősíti a hitünket a céljaink eléréséhez. Fizikálisan jól bírjuk a terhelést, inkább mentálisan nehéz feldolgozni a vereséggel záródó találkozókat. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Audi-ETO és az Ikast jobb csapatok, olyan tempóban kézilabdáznak, amelyben sajnos mi még sok hibát vétünk. Nem szabad azonban csalódásként megélni, hogy legyőznek bennünket, inkább tanulni, profitálni kell ezekből a komoly mérkőzésekből. Nehéz lesz ez a februári szakasz, de én bízok abban, hogy ebben a periódusban képesek leszünk igazi meglepetésre."