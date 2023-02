A győriek jelenleg a második helyen állnak a nyolcasban, az első pozícióra már csak matematikai esélyük van. Ahhoz, hogy ezt a helyet meg is őrizzék, mindenképpen kell most hétvégén a két pont, és akkor várhatóan hazai pályán "csak" le kell győzniük a zárófordulóban a dán Esbjerget.

Ellenkező esetben – ha egy vagy két helyet hátrébb csúszik a csapat – még egy párharcot meg kell vívnia a negyeddöntőbe jutásért, amitől szeretné magát megkímélni Ambros Martín együttese, mely a szerdai, MKC elleni, idegenbeli sikerrel hangolt a holnapi összecsapásra.

A mosonmagyaróvári találkozót követően egyébként elégedetten nyilatkozott a spanyol szakvezető, aki szerint fantasztikus munkát végzett a csapat, és abban bízik, hogy ezt a lendületet a törökországi találkozóra is át tudják menteni a győri lányok, akiktől biztosan hiányzik Faluvégi Dorottya, ugyanakkor legutóbb már Rju Un Hi visszatért az agyrázkódásából, és most nemcsak keretben volt, hanem pályára is lépett a szülése után Jelena Despotovic.