Kastamonu–Audi-ETO 27–39 (12–16)

Kastamonu, női Bajnokok Ligája-mérkőzés, B csoport, 13. forduló, 500 néző. V.: Lindenbaum, Laron (izraeliek).

Kastamonu: Durdu – Sancak 3, Da Silva 1, CHEBBAH 7/1, DEMIRCELEN 6, Caliskan 3, Mehmedovic 4/1. Cs.: Göker (kapus), Iskenderoglu, Göktepe 2, Gökdemir 1. Edző: Ibrahim Belet.

Audi-ETO: Toft – GYŐRI-LUKCÁS 6, Rju Un Hi 1, NZE MINKO 8, Broch 5, Haugsted 3, Schatzl 3. Cs.: Győri A. (kapus), Oftedal 2, GROS 5/2, Hansen, Fodor 2, Blohm 2, Despotovic, Farkas J. 2/2. Edző: Ambros Martín.

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4. Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Jól kezdett a győri csapat az ellen a török csapat ellen, melytől edzője és több kulcsjátékosa távozott a napokban. Úgy tűnt, 4–0 után sima lesz a mérkőzés, de 5–5-nél utolérte ellenfelét a Kastamonu. Újra megrázták azonban magukat a zöld-fehérek, és el is léptek hét góllal (9–16). Afélidő hajrájában viszont megint török percek következtek, egy 3–0-val zárták a félidőt, majd ők szerezték a második játékrész első találatát is (13–16). Győri-Lukács törte meg a hosszú győri gólcsendet, ami nem hozta meg a fordulatot, a 36. percben már csak egy góllal vezetett az Audi-ETO (17–18), és még az egyenlítésért is támadhatott a Kastamonu. Ez nem jött össze, Nze Minko ráadásul a hátráa kapta csapatát, és góljaival 23–18-ra ellépett a győri együttes. Innen már nem volt kérdés, ha csak az nem, mennyi lesz a végén a két csapat között.

A győriek jelenleg 2. helyen állnak a csoportban, a hétvégén a dán Esbjerg elleni hazai meccsen dől el, hogy melyik pozícióban zárják a csoportkört. Ahhoz, hogy egyenes ágon a negyeddöntőbe jussanak, kell a 2. hely.

Ambros Martín: – Jól küzdött a hazai csapat, mi inkább támadásban voltunk ma hatékonyabbak, jó lehetőségeket dolgoztunk ki, a hazaiak lassabb tempójú építkezésével nehezebben boldogultunk. Megyünk tovább, komoly céljaink vannak a szezonban, szeretnénk ezeket elérni.