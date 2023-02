Austria Wien-ETO FC Győr 0-6 (0-1)

Bécs, Generali Aréna.

Austria Wien: Kandlhofer - Ito, Covic, Ziletkina, Schneeberger, Sabanovic, Grosskopf, Kunina, Weilharter, Hajek, Batarilo. Cserék: Linder, Leitner, Decker, Lukic, Wurzer. Vezetőedző: Stefan Kenesei.

ETO FC Győr: Borok ( Török 46’)- Kovács L. (Smuk 76’), Nagy F., Savanya, Öreg, Kaziupa (Kern 65’), Herczeg, Sali (Petrovics 65’), Németh L. (Siklér 65’), Cameron, Kocsán (Németh L.). Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Cameron (4’), Siklér (57’), Kocsán (60’), Herczeg (72’), Nagy F. (80’), Petrovics (84’).

Dörnyei Balázs: - Nagyon kellemetlen időjárásban tudtunk játszani egy jó iramú felkészülési mérkőzést harcos, kemény ellenféllel szemben, ami az osztrák élvonalban a dobogóért harcol. Az első félidőben széllel szemben játszottunk, ez okozott némi nehézséget, de stabilan játszott a csapat, megvoltak a helyzeteink, főleg kontrákból. A második játékrészben a kapujuk előtt tudtuk tartani az osztrákokat, jöttek is sorban a helyzetek. Ami nagyon pozitív, hogy ezeket jelentős százalékban gólra is tudtuk váltani. Lezárult a felkészülésünk első része, nagyon sajnálom, hogy most két hétig nem látjuk a játékosokat, mert nyilván van még hova fejlődnünk. Nagyon várom, hogy újra együtt készüljön a társaság, mert remek munkát végeztek eddig a lányok.