Ezzel az eredménnyel a jelenlegi legjobb magyar teniszező, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, valamint a párost játszó Maro­zsán Fábián és Valkusz Máté alkotta magyar válogatott tagjai nem jutottak tovább, a világcsoportban maradásért küzdhetnek majd meg várhatóan ősszel Ukrajna ellen.

Sajnos nem sikerült a bravúr, pedig párosban a magyar fiatalok, Marozsán Fábián–Valkusz Máté bravúrral, két játszmában verték francia ellenfelüket, Piros Zsombor pedig a világranglistán előbbre álló Benjamin Bonzit győzte le két játszmában. A rossz napot kifogó és vállsérüléssel bajlódó Fucsovics Márton mindkét ellenfelétől kikapott. Az utolsó reményünk Maro­zsán Fábián volt, azonban az esélyesebb francia Ugo Humbert két sima játszmában nyert.

Magyarország, Tatabánya egy hétvégére, február 3–4-én a teniszvilág reflektorfényébe került. A sportág egyik legrangosabb kupasorozata, a Davis-kupa – amely milliókat vonz a stadionokba, a televízió képernyője elé – az elmúlt hétvégén Tatabányán történelmet írt. A bányászvárosban nagy hírverése volt, hogy a magyar teniszválogatott a francia válogatott legjobbjaival vehette fel a küzdelmet, ezúttal nem Budapesten, hanem Tatabánya új multifunkcionális sportcsarnokában. A két nap alatt a több mint tízezer fős közönség a helyszínen, élőben szurkolhatott a magyar válogatottnak, köztük a jelenlegi legjobb magyar teniszezőnek, az ATP-világranglistán 71. ­helyezett Fucsovics Mártonnak és a szintén a legjobb 300-ban lévő Piros Zsombornak, Maro­zsán Fábiánnak és Valkusz Máténak.

Fakli Károly, a Tatabányai SC teniszszakosztályának vezetője elmondta, óriási élmény volt neki is, de a szakosztály fiatal tehetségeinek is ez a Davis-­kupa-találkozó. Ráadásul 19 kiválasztott teniszező gyermek a pályán labdaszedőként is közreműködhetett – hatalmas élmény volt ez számukra, a világklasszis sportolók közelében lenni, figyelni mozdulataikat, szokásaikat.

Az ATP-világranglistán 71. helyen álló Fucsovics Márton.

Eredmények

Magyarország–Franciaország 2:3. Piros Zsombor–Benjamin Bonzi 7:6, 6:3, Fucsovics Márton–Ugo Humbert 3:6, 2:6, Marozsán Fábián, Valkusz Máté—Nicolas Mahut, Arthur Rinderknech 6:2, 7:6, Fucsovics–Mannarino 6:7, 2:6, Marozsán–Ugo Humbert 3:6, 3:6.