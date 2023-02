A több mint hatezres lélekszámú város 1921-ben alakult sportegyesülete szebb napokat is megélt. Bár a nyolcvanas évek elején akadt egy kis hullámvölgy (a futballcsapat kiesett a megyei II. osztályba, majd a járási csoportba), az együttes 1961-től stabil tagja volt a legmagasabb amatőr osztálynak. Sőt, 2000-ben játszhatott az NB II-be jutásért, s 1998-tól egészen tíz éven keresztül az NB III-as bajnokságban szerepelt és Szabad Föld- és SportM-kupát is nyert a Jánossomorja. A csapat tizenöt megyei I. osztályú idény után tavaly búcsúzott a megyei I. osztálytól, s kapott besorolást a megyei II. osztály Soproni csoportjába, ahol nem szerepelt valami fényesen, hiszen a tizenegyedik helyen zárta az évet a tizenhárom csapatos mezőnyben. Időközben hatalmi harcokról lehetett hallani az elnöki pozícióval kapcsolatban. Távozni kényszerült a korábbi vezető, s tavaly nyártól új elnök irányítja a klubot. Van, aki szerint a legnagyobb gond, hogy egyre kevesebb helyi játékos játszott a csapatban, mert volt, hogy nem kellettek Jánossomorján, ahol aztán a szurkolók is elfogytak. Volt rá példa, hogy a megyei II-es meccsen 18 néző volt, pedig volt időszak, amikor egy-egy találkozón hat-hétszázan drukkoltak az együttesnek.

A felnőttgárda visszalépését Molnár Gábor elnök közösségi oldalán jelentette be nemrég.

Nemrég még a megyei I. osztályban játszott a piros mezes Jánossomorja. Fotó: Nagy Gábor/Kisalföld

„Amikor 2021 decemberében átvettem a jánossomorjai sport- egyesület vezetését, már egy széthulló felnőttcsapattal álltam szemben. Az együttes fenntartása az eredménytelenség ellenére óriási költséget rótt az egyesületünkre. A tavaszi szezon végére a felnőttgárda tagjai az első adandó alkalommal eligazoltak tőlünk, így eldőlt, hogy a következő szezont már csak a megyei II. osztályban tudjuk elkezdeni. Bár mindent megtettünk, hogy az anno innen elvándorolt helyi focistákat visszacsábítsuk, sajnos hiába. A felnőttcsapat megszüntetésével szeretnénk áthelyezni a hangsúlyt a serdülőkre és az ifistákra, majd ezekből a gyerekekből kialakítani egy új felnőttcsapatot, amely javarészt már helyiekből épülne fel” – fogalmazott a sportvezető.

Úgy tudjuk, a klubnál úgy tervezik, hogy a következő idényben a megyei III. osztályban indítanak felnőttcsapatot.