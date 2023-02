UNI Győr-GYVSE–III. Ker. TVE 5–9 (2–3, 1–2, 1–1, 1–3)

Győr, ob I-es női mérkőzés. V.: Tordai, Ercse.

GYVSE: Torma – Rádli 1, Finta, Gálicz, Vaszari 1, Török, Németh V., Huszti V., Huszti D., Kiss A., Szedlák 1, Dróth 1, Kurucz 1, Horváth A. Edző: Vogel Zsolt.

III. ker. TVE: Torkos – Brezovszki 4, Keresztes, Kiss V., Kiss P. 1, Zöld, Illés 1, Hnatyszyn 1, Kudella 1, Koltay, Gasparics, Gyöngyössy 1, Pápai. Edző: Lukács Dénes.

A vendégek a meccs elején két góllal elléptek, és bár innen rendre felzárkózott egy gólra a hazai gárda, az egyenlítés és a fordítás nem jött össze. Pedig nagyon jól küzdöttek, 5–3-nál egy ötméterest is elhibáztak. Ez láthatóan megfogta a csapatot, ráadásul Szedlák Mónika és Németh Veronika is megkapta harmadik kiállítását, így ők kipontozódtak. Innen már nem is volt visszaút, a vendégek a végére magabiztossá tettük a győzelmüket.

Vogel Zsolt: – Az ötméteres kihagyása kissé megtört bennünket, utána gólkényszerben voltunk, kockáztatni kellett, amiben benne volt, hogy mi kapunk gólt, gólokat. Sajnos így is történt, ezért lett nagyobb a különbség.

Rádli Rózsa: – Ellenfelünk az elejétől kézben tartotta a mérkőzést. Amíg erővel bírtuk, el nem fáradtunk, addig tartottuk velük a lépést.

Lukács Dénes: – Köszönöm a győriek sportszerűségét, hogy hozzájárultak a múlt héten a halasztáshoz. Sok volt akkor a betegünk, sikerült rendezni a sorokat. Nem volt annyira könnyű ez a meccs, mint az eredmény mutatja, a győriek nagyon szervezetten játszottak, talán az ob I-es tapasztalat kevesebb náluk. Döntő volt, hogy többet tudtam cserélni, így az is belefért, hogy támadásban kevésbé voltunk hatékonyak.

Torkos Tamara: – Kemény meccs volt, szerencsére jó volt a védekezés előttem, így könnyebb volt védenem. Azt gondolom, ezzel sikerült megnyernünk a találkozót.