Jó mérkőzést játszottunk, amelyen sikerült megszereznünk a vezetést. Nagyon sajnálom, hogy az első félidőben három védőnk is sárga lapot kapott és sajnos nem is tudtuk lehozni a meccset kiállítás nélkül. Ez befolyásolta is a mérkőzést, hiszen felborult az a rend, ami a szabadrúgásig jól működött. Tudtuk, hogy a Szegednek ez az erőssége és sajnos egy rögzített szituációból tudott is egyenlíteni. Döntően befolyásoló volt az is, hogy egy-nullánál kimaradt egy százszázalékos ziccerünk. Tudtuk, hogy a második félidőben a Szeged rá fog tenni egy lapáttal és kontrákra fog játszani. Idegenben örülünk az egy pontnak, de ha a szívemre teszem a kezem, akkor azt mondom, hogy Szegeden hagytunk két pontot