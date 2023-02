ETO FC GYŐR–SOROKSÁR SC 1-1 (0-1)

Győr, ETO Park. Játékvezető: Sipos Tamás (Szalai Dániel, Vörös Dániel)

ETO FC GYŐR: Kovácsik – Kiss Balázs, Csinger, Fodor, Keresztes – Toma – Kiss Bence, Vitális, Csontos D. – Szendrei Á., Priskin. Vezetőedző: Tímár Krisztián

SOROKSÁR SC: Holczer – Nagy O., Ikonomou, Valencsik, Vincze Á. – Vass Á., Németh E. – Halmai Á., Hudák M., Köböl K. – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Csinger (81.), ill. Köböl (31.)

Kiállítva: Óvári (87.)

Tímár Krisztián: - Jól kezdtük a mérkőzést, azt gondolom, hogy az első félórában sikerült ráerőltetnünk az akaratunkat az ellenfélre, tehát úgy kezdtük a meccset, ahogy hazai pályán kell. Ezután sajnos jött egy nem várt, érthetetlen hiba, amiből gólt kaptunk. Ez megzavarta a csapatot és nyomást helyezett a csapatra, ami miatt az első félidő vége nem úgy alakult, ahogy elterveztük. A félidőben sikerült rendezni a sorokat, mindent feltettünk egy lapra annak érdekében, hogy hazai pályán fordítani tudjunk. Természetesen csalódott vagyok, hogy ez nem sikerült, de a játékosokon láttam, hogy mindent megtettek ezért. Jövő héten mindent megteszünk azért, hogy idegenben győzni tudjunk.

Lipcsei Péter: - Gratulálok a csapatomnak, hiszen nagyon jól küzdöttek. Tudtam, hogy egy fiatal, jó csapathoz érkezünk, akik nagyon jól támadnak le, és jól szervezik meg a védelmüket is. Az elején egy picit átengedtük a játékot, ami után, ha lehetőségeik nem is voltak, de szögleteket tudtak rúgni. Ezt jól sikerült hárítani. A második félidőre úgy jöttünk ki, hogy meg szeretnénk nyerni a mérkőzést, ekkor az ETO inkább felívelésekkel próbálkozott, amiből kaptunk is egy gólt. Utána már sok lehetőség nem volt, 1-0-nál még nekünk volt egy-egy meccslabdánk, amivel lezárhattuk volna a mérkőzést