Edzői nyilatkozatok

Tímár Krisztián: - Nagyon rosszul érzem magam, mert a mentalitásunk köszönőviszonyban sem volt azzal, amit vártunk egész héten. Emellé sajnos még az is jött, hogy rengeteg párharcot veszítettünk. Volt pár – különösen a védelemben – indiszponált teljesítmény, ezáltal nagyon könnyű gólokat adtunk az ellenfélnek. Ez nyilván demoralizáló volt, saját magunkat építettük le. Ebben mindenféleképp előre kell lépni. Voltak fordulópontok a mérkőzésen, például, ha 3-1-nél a tizenegyest berúgjuk rögtön a második félidő elején, akkor az pozitív lökést adhatott volna és nagyobb elánnal megyünk bele a játékrészbe, és máshogy alakulhatott volna. Gratulálok a Haladásnak!

Michal Hipp: - Az ETO két utolsó mérkőzését is láttam. Nagyon jó az edzőjük filozófiája, egy jól összerakott és szervezett csapat. Próbáltuk ezen a meccsen kijavítani az előző heti, hazai vereségünket. Nagy segítségünkre volt a videó-elemzés, amit csináltunk az ETO-ról, és amin dolgoztunk egész héten, azt megmutattuk a pályán. Nagyon jól kezdtünk, egyből két helyzetünk is volt, amiből egyet gólra váltottunk. Nagyon koncentráltunk az átmeneti fázisokra, főleg a labdaszerzések után. A góljainkon kívül is volt még ziccerünk az első félidőben. Figyelmeztettem a srácokat, hogy cserélni fognak a hazaiak, feljebb fognak jönni. A második játékrész elején az, hogy Verpecznek sikerült hárítania a tizenegyest, még nagyobb önbizalmat adott a csapatnak. Minden egyes játékosomat meg kell dicsérnem, külön kiemelném csapatkapitányunkat, Németh Milánt, aki a 18. perctől orrcsonttöréssel futballozott.

PERCRŐL PERCRE

90+2. perc: Vége a mérkőzésnek, köszönjük a figyelmüket!

90+1. perc: Rácz B. helyett Zvekanov játszik a hátralévő időben.

86. perc: Cserél az ETO is: Kiss Balázs helyett Borsos Filip a pályán.

86. perc: Borvető Áron érkezik Molnár Rajmund helyére.

84. perc: Az első csere a vendégeknél: Cserniket Doktorics Áron váltja.

80. perc: Kiss Balázs lő 14 méterről, de Verpeczet nem tudja meglepni.

68. perc: Csontos lövése elkerüli a kaput.

66. perc: Vingler passza után Kiss Bence lövi a labdát kevéssel a kapu mellé.

65. perc: Rácz lövése egy blokkoló győri lábat talál el.

58. perc: Morinígo fejesét Verpecz védi.

48. perc: Vitális jobbra lőtt büntetőjét kivédi Verpecz.

47. perc: Devecseri rúgja össze Kiss Bence bokáit, a játékvezető büntetőt ítél. Devecseri kap egy sárga lapot is.

46. perc: Győri cserék a szünetben: Lacza helyére Csontos, Szujó helyére Vingler, Kiss Máté helyére pedig Kiss Bence érkezik.

45. perc: Vége az első félidőnek.

39. perc: GÓÓÓL! Csilus a saját térfelén labdát szerez, és indítja Molnár Rajmundot. Molnár Szujó mellett elviszi a labdát, és 14 méterről a bal alsóba lő. 1-3

31. perc: GÓÓÓL! Rácz bal oldali szöglete után Németh M. csúsztatja meg a labdát a rövid oldalon, Kovácsikon túljut a labda, aztán középről Kiss Máté próbál tisztázni lábbal. De a felszabadítása rövid, csak Csernikig jut, akinek a 20 méterről leadott lövése Tomáról a jobb alsóba pattan. 1-2

26. perc: Kiss Máté lövését fogja meg az elvetődő Verpecz.

16. perc: GÓÓÓL! Lacza ugrasztja ki Vitálist a bal oldalon, aki éles szögből, 8 méterről a rövid felsőbe bombázza a labdát. 1–1.

9. perc: GÓÓÓL! Nyíri két győri védő, Szujó és Fodor között elesik a tizenhatos előterében, a labda viszont mindhármukon túljut. A balról érkező Csernik tol egyet a labdán, aztán az ötösről jobbal a bal alsóba lő. 0–1.

7. perc: Keresztes fejeli a kapu fölé a labdát egy jobb oldali szöglet után.

2. perc: Csilus fejese után Kovácsiknak kell védenie, a kapufa is segít a győri kapusnak.

1. perc: Fehérben a győriek, zöldben a szombathelyiek. A mérkőzést a hazai csapat kezdi.

Előzetes - A győriek legutóbbi Szegeden szereztek egy pontot, s hétvégén újabb komoly feladat vár Tímár Krisztián csapatára.

„A szegedi mérkőzés nagy részével elégedett vagyok, véleményem szerint az első játékrész az egyik legjobb félidőnk volt eddig a szezonban – kezdte a vezetőedző. – Hétvégén azt a szervezettséget és higgadtságot mindenféleképp viszont szeretném látni, ami hétfőn megvolt, emellett a sok tudatos mozgást, ami az első negyvenöt percben jellemző volt ránk. Azt szeretném, hogy ezt minél tovább ki tudjuk tolni. Nyilván minden mérkőzésnek vannak hullámvölgyei, néha az ellenfél fölénk kerekedik, máskor pedig mi kontrolláljuk a játékot, utóbbit kell több ideig megtartani. Fontos, hogy a kialakított helyzeteinktől ne ijedjünk meg, bátran vállaljuk fel és értékesítsük azokat. A Haladás stabil, jó csapat, viszont hazai pályán szeretnénk megnyerni ezt a nyugati rangadót.”