Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr

Mosonmagyaróvár, 14.00. V.: Berényi.

Előzetes - Mindkét csapat győzelemmel hangolt a vasárnapi megyei rangadóra. A kék-fehérek Ka­­zincbarcikán nyertek 2–0-ra, míg a kék-sárgák hazai pályán győzték le 2–1-re a Budafokot. Horváth Csaba, a Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „Presztízsmérkőzés lesz a javából, mivel megyei rangadó, talán egy picivel nagyobb a várakozás is. Egyébként ugyanúgy készülünk most is, mint bármikor. Tudjuk, hogy a Gyirmót idegenben mit játszik, tisztában vagyunk a játékerejükkel, de bízunk magunkban és szeretnénk meglepetést okozni.” Papp Szilárd eltiltása miatt hiányzik, a többiek egész­ségesek. Csertői Aurél, a Gyirmót vezetőedzője: „Természetesen tisztában vagyunk a találkozó jelentőségével, fontosságával, hiszen egy megyén belüli párharc mindig rangadóval ér fel. Hazai sikerünk után egy idegenbeli győzelemmel kiegyenesedhetnénk, ismét közelebb kerülnénk az élmezőnyhöz. Tisztában vagyunk vele, hogy az MTE az elmúlt három fordulóban jó eredményeket ért el, ami után elkerült a veszélyes zónából.”