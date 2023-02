A második játékrészben a DVSC szerzett két gólt az elején, Szemerey fontos hetest hárított (16–17). Ez lendületet is adott csapatának, mert nem sokkal később már megint két góllal vezettek (21–19). Az első félidőhöz hasonlóan most is hullámzott a játék. Egyenlítettek a vendégek, de a vezetést nem adta ki a kezéből az MKC. Az utolsó negyedórában is maradtak az izgalmak, kicsit megálltak a csapatoka gólgyártásban, azutolsó öt perc 26–26-ról kezdődött, bár többször is támadhattak a vendégek a vezetésért, rendre visszaverte ezeket a hazai gárda, mely a hajrában megint vezethetett volna kettővel, de kimaradt a lehetőség, a DVSC pedig kiegyenlített. Maradt harminc másodperce a vendéglátóknak, de már nem tudtak gólt szerezni, így döntetlen lett a rangadó.