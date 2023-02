A Mosonmagyaróvár az edzőváltáson átesett Kazincbarcika otthonából hozta haza a három pontot. A 2–0-ás sikerből főszerepet vállalt Illés Dávid, aki bombagóllal szerzett vezetést.

„Az első félidőben jobbára mezőnyjátékot láthattak a nézők: volt egy kapufánk, de az ellenfélnek is adódtak kisebb lehetőségei. A szünet után, főleg a gólomat követően, pedig mi irányítottuk a játékot. Örültünk, hogy sikerült megszerezni a számunkra fontos pontokat” - fejtegette Illés Dávid, aki hetek óta jól teljesít a Mosonmagyaróvárban.

„Valóban bombagólt szereztem - utalt a barcikai találatársa -, érdekesség, hogy tavaly az Óváron játszott meccsünkön is hasonlóan nagy gólt lőttem nekik. Szerintem a mostani siker nagy lökést ad majd a csapatunknak, mert a játékunkkal eddig sem volt különösebb gond tavasszal, de ezúttal érezhettük a győzelem ízét is. A hétvégén megyei rangadón a Gyirmótot fogadjuk, hazai környezetben mindenképpen nyerni szeretnénk ellenük.”

Illés Dávid annak idején az NB I-ben is megfordult az ETO-ban. Elmondta: jelenleg az elsődleges céljuk a bent maradás a másodosztályban, a többi majd menet közben kialakul. Nagyon jól érzi magát Mosonmagyaróváron és szívesen játszana a klubnál a továbbiakban is.