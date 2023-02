Sopron Basket–Basket Landes

59–62

(17–17, 19–13, 16–17, 7–15)

Sopron, női Euroliga-mérkőzés, 1200 néző. V.: Jovanic (bosnyák), Stan (román), Maciulis (litván).

Sopron: FEGYVERNEKY 11/3, Turner 8, Czukor, Brooks 13/6, Magbegor. Cs.: Böröndy 2, SZTANKOVICS 9, Kunek 7/6, Epoupa 5, Varga 4/3, Határ. Edző: Gáspár Dávid.

Landes: DUMERC 14/12, FAUTHOUX 10/3, Chery, MAGARITY 16, GIL 8. Cs.: Paget 3/3, Djaldi-Tabdi 4, Turcinovic 2, Mann 2, Roumy 3/3. Edző: Julie Barrenes

A hosszú sérüléséből felépülő Határ és az új szerzemény, Epoupa is ott volt a melegítő hazai játékosok között.

Fegyverneky a Sopronnak szerzett vezetést, ám erre Fauthoux triplájával felelt a Landes. A görcsösen kezdő címvédőt Brooks próbálta triplával megnyugtatni. A szakasz hajrájában a jól beszálló Sztankovics kosarával fordított a Sopron. Dumerc és Magarity visszavette a vezetést a Landes-nak. A negyed utolsó percében beállt Epoupa, büntetőivel és 17–17-tel zárult a nyitó etap.

A második Magarity kosarával indult. Erre Brooks és Fegyverneky révén 5–0-lal felelt a Sopron. Francia időkérés és tripla következett. A szakasz közepén előbb Kunek hármasa, majd Határ pályára lépése aratott közönségsikert. A Landes Magarity és Fauthoux révén fordított. Fegyverneky zsinórban dobott 7 pontjával 6 pontos hazai vezetéssel fordultak a felek.

Gil két kosara és közel két perc elteltével Brooks szerezte az első szünet utáni hazai pontokat. Sok volt a hiba, tartotta szűk előnyét a címvédő. A szakasz végén a franciák 3 triplát dobtak, a Sopron Varga révén egyet, a záró szakasz 5 pontos hazai előnyről indult, igen forró hangulatban.

Határ ellen támadó hibát, Gáspár ellen pedig technikait ítéltek a játékvezetők. Magirity villanásaival 2-re feljöttek a vendégek. Volt labdájuk az egyenlítéshez, sőt fordíÍtáshoz, de nem éltek az eséllyel. Büntetőkkel ismét ellépett a Sopron, de Dumerc két extra triplával egy fordítást érő 8–0-s Landes rohamot vezényelt. Varga keze nem remegett meg a büntetővonalon, 1 pontos Landes előnyről indult az utolsó 2 perc. Fauthoux is büntetett, majd az utolsó percben kihagyta büntetőit, ám a kapkodó Sopro sorra hibázta el helyzeteit és kikapott.

Ez azt jelenti, hogy a Sopron egyelőre nem biztosította helyét a rájátszásban, a negyeddöntős folytatás pedig jövő szerdán az olasz Schio csarnokában dől el az alapszakasz zárásán.

Gáspár Dávid: – Borzasztóan fájó vereség! Az első húsz percben védekezésben vétettünk rengeteg hibát, majd ezen javítottunk, de a Landes sok extra, kézen keresztüli dobást értékesített. Támadásban viszont az első két negyedben a kihagyott ziccerek ellenére is harmincnyolc pontot dobtunk, majd az utolsó negyedben csak hetet. Az a csapat, amely ennyi hibát elkövet, nem érdemel győzelmet. Nem játszottunk jó ritmusban, görcsösek is voltunk. Jóleső érzés volt, hogy ma is ilyen sokan kilátogattak, köszönjük. Szeretnénk a következő mérkőzésen sokkal jobb játékot nyújtani.