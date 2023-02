Fadgyas Tamás kapus tavaly ősszel nagyszerűen teljesített az ETO NB II-es csapatában, hétről hétre jó védéseivel segítette a zöld-fehéreket. A neve hónapok óta hiányzik az összeállításból és ez különösen annak fényében feltűnő, hogy a vetélytársa, Kovácsik Ádám - a szurkolók legnagyobb bánatára - rendszerint gyenge produkcióval rukkol elő a gólvonal előtt.

„A múlt évben az utolsó három fordulóban már nem én védtem, mert megrepedt az egyik könyököm és hat hétre be kellett gipszelni - kezdte Fadgyas Tamás. - Már az őszi szezon alatt is rakoncátlankodott a térdem, és mivel amúgy sem játszhattam, felvetődött, hogy a műtétet erre az időszakra kellene időzíteni. Azóta ki is tisztították a porcomat, néhány hete ebből lábadozom. A múlt hétig még a rehabilitációs időszakot töltöttem és a kapusedző segítségével is dolgoztam, hétfőtől edzek újra az első csapattal.”

A 27 éves hálóőr reményei szerint március elején már bevethető lesz.

„Fokozatosan terheljük a lábamat, annyit dolgozunk, amennyit enged, mert nem szeretnék újra megsérülni - folytatja az ETO kapusa, - Úgy érzem, hogy jó úton haladunk. Olyan formában szeretnék visszatérni, ha számít rám a szakvezetés, hogy a lehető legtöbbet tudjam tenni a csapatért. Nyilván majd a vezetőedző eldönti, ki fog a kapuba állni.”

A jó védésekre mindenesetre addig is szükség lesz, hiszen az ETO eddigi tavasza - főleg hazai pályán - csalódást keltő.

„A csapatunk nagyjából olyan teljesítményt nyújt, mint tavaly ősszel - mondja Fadgyas Tamás. - A mérkőzéseken többnyire dominálunk, jobbak vagyunk az ellenfélnél, az eredmények azonban eddig még sem úgy jönnek, ahogyan kellene. Azért dolgozunk, hogy az apróbb hibák is eltűnjenek a játékunkból, akkor eredményesebbek lehetünk. Több gólt kellene rúgni, mert úgy könnyebb meccseket nyerni.”

Az ETO vasárnap Tiszakécskén lép pályára a középcsapatok összecsapásán, a hazaiak egy ponttal vannak lemaradva a táblázaton nyolcadik helyezett ETO mögött.