Izgalmas, változatos mérkőzést játszott egymással vasárnap a megyei I. osztály rangadóján a tabellát vezető Koroncó és a táblázaton harmadik Caola SC Sopron.

A bajnoki 31. percében Kovács Alex révén a vendégek szereztek vezetést, s előnyüket meg is őrizték az első játékrész végégig. A szünet után nem sokkal Orbán István találatával egyenlített a Koroncó, amely aztán a 76. percben Venczel Zoltán góljával a győzelmet is megszerezte.

A soproniak legeredményesebb támadója, Kovács Alex kissé csalódottan nyilatkozott a találkozóval kapcsolatban.

„Úgy érzem, reálisabb lett volna a döntetlen, rászolgáltunk volna az egy pontra. Az első félidőben jól reagáltuk le az ellenfelünk játékát, nem mentünk bele az adok-kapokba. A folytatásban aztán a hazai­ak kihasználtak két lehetőséget, amivel sajnos fordítottak. Kikaptunk, de nem adjuk fel, mindenképp szeretnénk megszorongatni, utolérni a Koroncót” – szögezte le a soproni támadó.

Venczel Zoltán is rutinos góllövő, s ahogy Kovács Alex, ő is már 19 találatnál jár ebben az idényben.

„Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, én még sérülten is vállaltam a rangadót – meséli a koroncói csatár. – Volt egy kis izomszakadás a térdem alatt, de sikerült egy jó kötéssel játékra alkalmassá tenni a lábam. Ahogy tavaly, ezúttal is a Sopron szerzett vezetést, amely tele volt fiatal játékossal. A szünetben megbeszéltük, száztíz százalékot kel nyújtanunk, hogy fordítani tudjunk. A második félidőben egyértelmű fölénybe kerültünk, és ez gólokban is megmutatkozott. Egy jó beadás után került hozzám a labda, s a kapunak háttal állva, fordulásból céloztam meg a jobb felső sarkot. Nem volt kis gól, ami után már érezhető volt, megnyerjük a rangadót. Kockáztattunk a játékommal, de bejött, aminek utólag is nagyon örülök. A gól után le is cserélt az edző” – tette hozzá Venczel Zoltán, aki szerint nagy lépést tettek a bajnoki cím felé.

„Nyilván sok van még hátra a bajnokságból, de ez egy hatpontos meccs volt, s most hét pont az előnyünk, ráadásul mi egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk a riválisainknál. Fő cél, hogy aranyérmesek legyünk, s úgy gondolom, ehhez a legjobb úton járunk.”