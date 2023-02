Agrofeed UNI Győr–SMAFC 82–93 (19–27, 20–23, 17–19, 26–24)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Hervay, Gaál, Kruk.

Győr: Kámán K. 2, Bakon 11/6, Kámán B. 4, SONYÁK 17/9, Hágen 11/9. Cs.: GOSZTOLA 20, LÓGÁR 10, Nagy 3/3, Kocsis 4, Friedl, Varga Z. Edző: Léránt Gábor.

SMAFC: Csátalkjay B. 10, Soós 3/3, CSÁTALJAY P. 19/3, SCHÖLL 22, Kovács B. 9. Cs.: Flasár 16/6, Heiszenberger 6/6, Csendes 3/3, Bakk 2, Mándity, Hencz 1, Márkus 2. Edző: Farkas Dávid.

Léránt Gábor: – Gratulálok a SMAFC-nak. Úgy gondolom, ha teljes kerettel állnak ki, akár még a bajnoki címre is esélyesek, nagyon jó szerkezetű csapatuk van és ügyes játékosaik. Első gondolat a csapatom játékáról, hogy a játékosok nevében is szeretnék elnézést kérni a szurkolóktól. Valamiért nem tudtunk felpörögni erre a mérkőzésre. Minden, amit megbeszéltünk, az egyéni felelősségvállalások védekezésben és támadásban elmaradtak, csak nyomonként láttam belőle valamit vissza. Nem történt tragédia, jobb csapattól kaptunk ki, sajnálom viszont a mutatott játékképet. A pozitívum az utolsó öt perc, amikor mindent beleadtunk.

Farkas Dávid: – Több dolog miatt is büszke vagyok csapatomra. Az első, hogy riválisaink igazolják sorban a játékosokat, légiósokat, mi azonban továbbra is hiszünk fiataljaink tehetségében és munkamoráljában. A másik büszkeségre indokolt ok, hogy ellenfeleink hétről hétre két hetet készülhetnek belőlünk, mert mindig az aktuális ellenfelünk szabadhetes az előző héten. Mostani győzelmünkkel matematikailag is bebiztosítottuk helyünket jövőre a B csoportban, ami a célunk volt. A győri csapat szimpatikus ellenfél, szimpatikus edzővel. Úgy gondolom komoly tényezői lesznek a rájátszásnak. Megyei rangadót mindig öröm nyerni, pláne idegenben.

SZPA-HSE–UNI Győr-SZESE 60–51 (18–14, 20–14, 16–17, 6–6)

Budapest, NB I/B-s női mérkőzés, Fehér csoport. V.: Hervay, Józsa.

UNI Győr-SZESE: ROZMÁN 17/3, Reider, Mihály 3/3, Horváth D. 5/3, Bánszegi 5. Cs.: Küllős 9, Sághi 7/3, Sándor 2, Bognár 3/3, Horváth B., Király. Edző: dr. Barthalos István.

Dr. Barthalos István: – Nehéz volt olyan csapat ellen játszani, melynek fővédnöke a Teremtő, aki a kezét a gyűrűre helyezte, és szinte minden dobásunkat meggátolta.