Kapuy Júlia hármasugrásban fantasztikus egyéni csúccsal – átlépve a 12 méteres álomhatárt – győzött, míg Jó Alíz 800 méteren bizonyult korosztályában a legjobbnak, ő is egyéni csúccsal diadalmaskodott.

Rajtuk kívül négy ezüst- és egy bronzérem jutott még a GYAC sportolóinak.

„Hét érmet vártam előzetesen, sikerült is ennyit szerezni. Lehetett volna akár több is, hiszen még hat negyedik és három ötödik hely is jutott nekünk – kezdte értékelését Kiss Dániel szakosztályvezető. – Így is a legeredményesebb klubok között végeztünk. A fedett pályás szezon nagyjából befejeződött számunkra, pár verseny lesz még, ezeken is szeretnénk jól szerepelni.”

Ami a további viadalokat illeti, március 4-én a szeniorbajnokságon Ring Viktória, Samu József, Mika Norbert, Puskás István, Joó Balázs, Szomszéd Máté képviseli a győri színeket.

Március 11-én és 12-én az U14-es és az U16-os összetett magyar bajnokságon vesznek részt a fiatalok. Itt is bízik a szakosztályvezető magyar bajnoki címben és pár éremben.

Március 14-én a paraatlétikai ob-n Árpásiné Varga Márta és Szomszéd Máté szerepel majd.

A hétvégi eredmények

Aranyérmesek: Jó Alíz (U20; 800 m; 2:14,72 p – egyéni csúcs), Kapuy Júlia (U18; hármasugrás; 12,16 m – ECS).

Ezüstérmesek: Alexovics Dániel (U18; 200 m; 22,73 – ECS), Jó Alíz (U20; 1500 m; 4:43,94 p – ECS), Kovács Luca (U20; súlylökés; 11,67 m – ECS), Zemen Zalán (U18; 60 m gát; 8,30 mp).

Bronzérmes: Alexovics Dániel (U18; 60 m; 7,18 mp – ECS).

Negyedik helyezettek: Magyari Flóra (U18; 400 m; 59,14 mp – ECS és U18; 800 m; 2:18,50 p – ECS), Marx Bence (U20; 800 m; 1:57,84 p – ECS), Varga Milán (U20; 60 m; 7,09 mp), Zemen Zalán (U18; magasugrás; 1,69 m), Varga Milán (U20; 200 m; 22,39 mp – ECS).

Ötödik helyezettek: Gottwald Gergely (U18; hármasugrás; 12,87 m – ECS), Kapuy Júlia (U18; távolugrás; 5,36 m), Tóth Bence (U20; hármasugrás; 12,62 m).