Három edzőmérkőzésen is túl van már a téli felkészülési időszakban az ETO FC Győr NB I-es csapata. A hétvégén újabb kemény ellenféllel találkoznak, ugyanis Bécsben az Austria Wien ellen lépnek pályára.

A lányok legutóbb a cseh élcsapat Slavia Praha ellen léptek pályára, és élvezetes mérkőzésen 1-1-es döntetlent értek el. Dörnyei Balázs vezetőedző pozitívan értékeli a mögöttük hagyott időszakot, reményei szerint a tétmérkőzésekre remek állapotban lesz a csapat és komoly célokkal vághat neki a tavaszi szezonnak.

- Azt a munkát, ami elterveztünk, sikeresen el is végeztük. Hiányérzet maximum amiatt lehet, hogy vannak játékosok, akik hosszabb időt kihagytak kényszerűségből. Többek között Vida Boglárka lassan két hete hiányzik és Tamila Khimych sem állhat a rendelkezésünkre. A többiek viszont tisztességesen dolgoznak, aminek a mérkőzéseken meg is van az eredménye. Szépen haladunk előre, abszolút fejlődőképes a csapat, rengeteg helyen léptünk előre eddig. Most jön majd egy hosszabb szünet a Szekszárd elleni kupameccsig, ami nagyon érdekes időszak lesz, mivel a csapat körülbelül hetven százaléka hazája válogatottjában szerepel, úgyhogy közös munkával nem nagyon tudunk beszélni. Ha innen tudnánk folytatni, ahol most abbahagyjuk, az nagyon pozitív lenne – mondta Dörnyei Balázs. (Forrás: eto.hu)