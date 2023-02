Az úgynevezett FIFA-napokat kihasználva, a magyar felnőtt válogatott Cipruson, az u19-es és az u17-es lány válogatott pedig Spanyolországban vesz részt nemzetközi felkészülési tornán február 13. és 23. között. Az említett csapatokba nem kevesebb, mint hét játékos kapott meghívást az ETO FC Győr együtteséből.

A felnőtt válogatott a Ciprus-kupán szerepel, ahol tíz nap alatt Horvátország, Finnország és Románia (a győri Herczeg Andrea is a keret tagja) ellen is pályára lép. Margret Kratz, a magyar csapat német szövetségi kapitánya Németh Loretta, Kovács Laura, Nagy Fanni, valamint Kocsán Petra személyében négy győri játékosnak is bizalmat szavazott, míg Vida Boglárka kisebb sérülése miatt ezúttal nem tarthatott a nemzeti együttessel.

Az u19-es utánpótlás válogatott Spanyolországba utazik február közepén, ahol az edzések mellett nemzetközi mérkőzéseken is pályára lép. Turtóczky Sándor szövetségi edző csapatában az ETO FC két játékosa, a Fehér Miklós Gimnázium tanulói, Borók Dorina és Savanya Csilla is lehetőséget kapnak.

Az u17-es válogatott szintén Spanyolországban edzőtáborozik februárban és Svédország fiataljai ellen kétszer is megmérkőzik majd a Pinatar Arénában. A csapatban ott lesz az ETO akadémistája, Petrovics Petra is, míg Kern Fannit egyelőre biztonsági tartalékként jelölték. (Forrás: eto.hu)