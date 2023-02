Harminc évvel ezelőtt, 1993 tavaszán sporttörténelmi tettet hajtott végre a Soproni LC: a leghűségesebb városnak ekkor lett először NB I-es csapata.A Diósgyőr elleni osztályozó fantasztikus játékát, a csodálatos hangulatot, a felejthetetlen ünneplést azóta is a szívükben őrzik a résztvevők.

Mint ahogy az első NB I-es meccset is, amikor az újonc 2–0-ra legyőzte a nagy hírű Újpestet.

Az egykori résztvevők közül sajnos már egyre többen nem lehetnek közöttünk, elég csak Laczó István, Győrfi László, Horváth László vagy Tóth István nevét említeni.

Az utódok azonban természetesen róluk is megemlékeznek, mert az egykori piros-fehér klub tagjai azóta ötévente megünneplik a jeles eseményt.

A feljutás harmincadik évfordulójára is tervezik az ünnepséget.

A Kisalföld úgy tudja, hamarosan megalakul a szervezőbizottság, hogy méltó keretet tudjanak teremteni az egykori futballhősök emlékének.