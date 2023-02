UNI Győr ETO HC–Lehel HC U21 5–0 (0–0, 3–0, 2–0)

Győr, Nemak Jégcsarnok, Andersen Liga-mérkőzés, 150 néző. V.: Fényi, Dósa.ETO

HC: Szeles – Szalai, Taródi, Almási (1), Makovics 1 (1), Nagy M. 1 (1). Cs.: Gusarov, Tiasin 1, Horváth R. 1, Karpov (2), Nesterov (1), Láday, Vojnits, Lévai, Marth 1, Sipák (1), Popper. Edző: Matejov Vladimir.

Az egyik fél két győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UNI Győr ETO HC javára.

Az első harmadra mindkét együttes nagy lendülettel érkezett, de a kihagyott helyzeteknél többre egyik részről sem futotta.

A második játékrészre taktikát és sebességet is váltott a hazai együttes, ami a kapura lövések számában és arányában is megmutatkozott (20–6). Ennek az eredménye nem is lehetett kérdéses, a játékrész első felében Marth és Nagy M., majd a vendégek időkérése után Tiasin is góllal örvendeztette meg a közönséget.

Az utolsó harmad kiegyenlítettebb játékot hozott, de a hazai győzelem nem forgott veszélyben, sőt, az utolsó tíz percben még Makovics és Horváth R. is betalált.

Az alapszakasz győzteséhez illő, magabiztos játékkal kezdte a rájátszást a győri gárda, a párharc második felvonása február 21-én lesz Jászberényben.