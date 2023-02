A bulgáriai Rusze városában tartották a közelmúltban a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség Maraton Bizottságának legutóbbi ülését. A témák középpontjában a szakág népszerűsítése állt, de az elkövetkező versenyek, a versenybírók és a hajók súlya kapcsán is voltak egyeztetések – adta hírül a szövetség honlapja.

A bizottság legfontosabb célja, hogy a jövőbeli versenyek minél élvezhetőbbek legyenek a nézők számára. Ennek érdekében újításokat, illetve szabálymódosításokat is eszközölnek.

„A felnőtt és U23-as férfi kenu C-1-es számokban a távot egy körrel lerövidítettük, így a felnőttben 6+1, U23-ban pedig 5+1 kört kell teljesítenie a versenyzőknek. Nagy feladat még beilleszteni a programba a női U23 kenu egyest, illetve az ifiknél a rövidkörös számot. Az új program jövőre debütál, és már 90-95 százalékban készen van. Ebben egyébként sok segítséget kaptunk Kadler Viktortól és Weisz Róberttől, akiknek a bizottság külön is megköszönte a közreműködést” – mondta Faludy András, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Versenysport Bizottságának elnöke.

Emellett szintén a látványosság érdekében a közvetítésekben alkalmazni fognak egy úgynevezett spottert, aki közvetítés során segíti a rendező és az operatőrök munkáját, illetve angolul jól beszélő szakkommentátorokat is keresnek.

További egyeztetések várhatók még a hajók súlyát illetően. Faludy András elmondta, a cél, hogy azonos súlyú kajakok legyenek a sprint és a maraton szakágban is.

„A vita azon megy, hogy ez 11 vagy 12 kilogramm legyen. Vannak, akik mindkét szakágban versenyeznek, így két hajóra van szükségük. A magyar és a dél-afrikai álláspont egyébként a 12 kilós verziót tartja ideálisabbnak, hiszen így a sprinthajókat nem kellene lecserélni. Ezt a kérdést a Sprint Bizottság is tárgyalni fogja.”

Szó volt arról is, hogy a 2025-ös Világjátékokon – amelyet a kínai Csengtuban rendeznek – szeretnék, ha a női és a férfi kenu egyes is szerepelne a programban, és erre javalatot is fognak tenni. Az elkövetkező évek versenyei kapcsán elhangzott az is, hogy fontos szempont lesz a gazdaságosság és a fenntarthatóság (Silkeborg a 2027-es világbajnokság rendezésére benyújtott pályázatban egymillió eurós költségvetéssel számol).