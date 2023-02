A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban rendezték meg a 49. fedett pályás atlétikai magyar bajnokságot, melyen a GYAC atlétái közül Horváth Márk súlylökésben a dobogó harmadik fokára állhatott fel egyéni fedett pályás csúcsot érő lökésével – 16,91 méter –, megszerezve ezzel élete első felnőtt bajnoki érmét.

Az ob-n remek eredményeket értek el a győri versenyzők, összesen hét alkalommal végeztek a legjobb nyolc között, és négy egyéni csúcsnak is örülhettek.

"Utánpótláskorú versenyzőkkel álltunk fel a felnőttek ellen. Horváth Márktól a helyezést vártuk, eredményben kicsit elmaradt attól, amit reméltünk, de így is jó esélye van, hogy a március 11-én a portugáliai dobó Európa-kupán dobókörben állhat. Ott már az U23-as korosztályban versenyez, és bízunk benne, hogy ott a 17,06 méteres legjobbját megjavítja. Említést érdemel még a 4x400-as fiúváltó, mely szoros küzdelemben csúszott csak le a dobogóról. Itt A és B futam van, az alapján összesítik az eredményeket. Sajnos a fiúk a gyengébb futamba kerültek, így csak az óra ellen küzdöttek, hajszállal, de ez kevésnek bizonyult. Érdekesség, hogy a nálunk dolgozó Böndör Dániel rúdugróedző, tavaly ősz óta testvére, Márton felkészülését is irányítja. Marci a Bonyhád versenyzője és most magyar bajnok lett. Volt atlétáink közül is szép sikereket értek el páran, bizonyítva azt, hogy színvonalas munka folyik nálunk. Simon Virág a Gödöllő versenyzőjeként, Kalácska Áron az FTC színeiben a 4x400-as váltóval lett aranyérmes. A honvédos Deák Bence Roland 1500 és 3000 méteren is egyéni csúcsot futott, míg a szintén a Honvédnál versenyző Sorok Klaudia bronzérmes lett 60 méter gáton. Célunk, hogy a jövőben a tehetségeinket meg tudjuk tartani, ne más egyesületeknél érjék el ezeket a szép eredményeket" – értékelt Kiss Dániel szakosztályvezető.

Hétvégén az U18-as és U20-as korosztályú atléták országos bajnokságát rendezik a budapesti BOK-csarnokban. A GYAC 35 versenyzővel képviselteti magát, minden versenyszámot, minden szakágat lefednek. Kiss Dániel bizakodva várja a hétvégét, előzetesen hét éremmel számol.

Helyezettek

4. Losonczi Blanka (súlylökés; 13,67 m; szezoncsúcs)

4. Vecsey László, Pintér-Horváth Mátyás, Szabacsi Gábor, Varga Milán (4x400 m; 3:21.01 p)

6. Jó Alíz (800 m; 2:16.36 p; egyéni csúcs)

6. Kapuy Júlia (hármasugrás; 11,92 m; ECS)

6. Radics Luca Róza, Jó Alíz, Kováts Kíra, Magyari Flóra (4x400 m; 4:10.52 p)

8. Varga Milán (200 m; 22,43 mp; ECS)

10. Szabacsi Gábor (400 m; 50,16 mp; ECS)

11. Pintér-Horváth Mátyás (800 m; 1:56.88 p)

12. Marx Balázs (3000 m; 8:50.04 p)

16. Kapuy Júlia (távolugrás; 5,05 m)

16. Vecsey László (400 m; 50,82 mp)

17. Varga Milán (60 m; 7,17 mp)

Felkészítő edzők: Farkas Roland, Szalóki Richárd, Nyiri László, Kiss Dániel.